La UdG apropa la recerca universitària a 472 estudiants de secundària
El cicle «Experts a l’aula» ha ofert 17 xerrades durant aquest curs i obrirà les inscripcions per a la pròxima edició el 7 de setembre
Un total de 472 estudiants de secundària, batxillerat i formació professional han participat aquest curs en el cicle de xerrades «Experts a l’aula», una iniciativa de la Universitat de Girona per apropar la recerca universitària als centres educatius i fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat.
L’activitat s’ha desenvolupat entre els mesos d’octubre de 2025 i abril de 2026 i ha inclòs 17 xerrades impartides per personal investigador de la UdG. Les sessions s’han fet en format presencial o en línia, segons la demanda dels centres participants, i s’han adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
Cada xerrada tenia una durada aproximada d’una hora, amb una exposició inicial d’uns 40 minuts i un espai final per a preguntes i debat amb l’alumnat. El personal investigador de la UdG hi ha compartit la seva experiència científica i personal, amb l’objectiu de donar a conèixer les línies de recerca que es desenvolupen actualment a la Universitat, els reptes de cada disciplina i el dia a dia de les persones que es dediquen a la investigació.
Les sessions han abordat temàtiques diverses, des de les ciències experimentals i la tecnologia fins a les humanitats i les ciències socials. La iniciativa forma part de les accions que impulsa la Universitat de Girona per reforçar els vincles entre la universitat i els centres educatius i despertar l’interès dels joves per la recerca.
Per preparar aquesta edició, el juny de 2025 es va fer una crida al personal docent i investigador de la UdG interessat a participar-hi. A partir de les propostes rebudes es va configurar el programa de xerrades, que posteriorment es va posar a disposició dels centres educatius perquè poguessin sol·licitar les sessions d’acord amb els seus interessos i disponibilitat.
La UdG ja treballa en la pròxima edició del programa. Els centres de secundària interessats podran inscriure’s a les xerrades del curs 2026-2027 entre el 7 de setembre de 2026 i el 31 de març de 2027. Les sessions s’impartiran de l’1 d’octubre de 2026 al 30 d’abril de 2027.
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