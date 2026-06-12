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Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona

La Policia Municipal va interceptar l’home al carrer de Pau Casals amb el vehicle aturat al mig de la via i el motor en marxa

El carrer Pau Casals de Girona, on es van produir els fets.

El carrer Pau Casals de Girona, on es van produir els fets. / Google Maps

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

La Policia Municipal de Girona va denunciar penalment aquest dimecres un conductor begut que va topar amb diversos cotxes aparcats al barri de la Devesa-Güell. L'investigat de 27 anys va quedar acusat de ser presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Els fets es remunten a la matinada del 10 de juny cap a tres quarts d'una de la matinada al carrer de Pau Casals, a Girona. Un testimoni va alertar els serveis d’emergències que hi havia un vehicle que anava amunt i avall del carrer, col·lidia amb cotxes aparcats i intentava abandonar el lloc.

Quan la patrulla va arribar-hi, va localitzar el vehicle aturat al mig de la via, amb el motor en marxa. Els agents van ordenar al conductor que l’apagués i l’home va obeir immediatament, confirme fonts municipals.

Per sobre del límit penal

Durant la intervenció, els policies van detectar una forta olor d’alcohol i van sotmetre el conductor a les proves d’alcoholèmia. Tant el primer test com les dues proves evidencials posteriors van confirmar el positiu, amb un resultat superior al límit penal d’alcoholèmia, fixat en 0,60 mil·ligrams per litre d’aire expirat.

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Arran dels fets, l’home va quedar investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària. El vehicle va ser retirat i dipositat per la grua municipal de Girona.

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Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona

Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona
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