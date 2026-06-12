Carlos Sainz torna a circular pels Àngels gairebé 40 anys després
El pilot ha tornat a les comarques gironines i ha rememorat els seus records del Rally Catalunya-Costa Brava en un tram emblemàtic de la prova
El pilot de ral·lis Carlos Sainz ha tornat a circular pel tram d’Els Àngels gairebé 40 anys després d’haver-hi competit durant la seva etapa al Rally Catalunya-Costa Brava. Aquest cop, però, el trajecte l'ha fet en bicicleta.
Segons ha explicat el mateix Sainz en una publicació a Instagram, es tracta d’un tram “molt especial” dels anys en què va participar en aquesta prova, i que assegura recordar “perfectament”. El pilot també destaca que el recorregut es manté “pràcticament igual que aleshores”.
Sainz ha remarcat el bon estat de conservació de l’entorn i ha celebrat haver pogut tornar-hi, aquesta vegada amb més calma, recorrent el tram en bicicleta.
La publicació posa en valor el vincle del pilot amb un dels escenaris que van formar part de la seva trajectòria al Rally Catalunya-Costa Brava.
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
- L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses