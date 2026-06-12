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Carlos Sainz torna a circular pels Àngels gairebé 40 anys després

El pilot ha tornat a les comarques gironines i ha rememorat els seus records del Rally Catalunya-Costa Brava en un tram emblemàtic de la prova

Carlos Sainz, a la carretera d'Els Àngels, durant el Rally Catalunya-Costa Brava.

Carlos Sainz, a la carretera d'Els Àngels, durant el Rally Catalunya-Costa Brava. / carlossainzoficial

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Redacció

Redacció

Girona

El pilot de ral·lis Carlos Sainz ha tornat a circular pel tram d’Els Àngels gairebé 40 anys després d’haver-hi competit durant la seva etapa al Rally Catalunya-Costa Brava. Aquest cop, però, el trajecte l'ha fet en bicicleta.

Segons ha explicat el mateix Sainz en una publicació a Instagram, es tracta d’un tram “molt especial” dels anys en què va participar en aquesta prova, i que assegura recordar “perfectament”. El pilot també destaca que el recorregut es manté “pràcticament igual que aleshores”.

Sainz ha remarcat el bon estat de conservació de l’entorn i ha celebrat haver pogut tornar-hi, aquesta vegada amb més calma, recorrent el tram en bicicleta.

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La publicació posa en valor el vincle del pilot amb un dels escenaris que van formar part de la seva trajectòria al Rally Catalunya-Costa Brava.

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