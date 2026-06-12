L'espectacle de la Sagrada Família es va preparar en secret als voltants de Celrà
Igor Cortadellas, el director artístic de l'espectacle, ha afirmat que llocs recòndits de Celrà van acollir llargues jornades d'assajos
Igor Cortadellas, el director artístic de l'espectacle de llum, so, drons i pirotècnia amb què va culminar la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família, s'ha declarat "desbordat" per l'impacte d'un xou que es va construir per peces separades, gairebé en secret, fins al muntatge final: "Vaig ser un espectador més".
Van ser 10 minuts en els quals es van condensar 18 mesos de preparatius, que van incloure llargues jornades d'assajos en secret en llocs recòndits als voltants de Celrà, moltes vegades de nit, per preservar l'efecte sorpresa del muntatge, segons ha explicat Cortadellas en una entrevista amb EFE.
L'espectacle, que ha posat el fermall a la visita de dos dies del papa Lleó XIV a Barcelona, ha captivat una audiència global i ha merescut elogis a tot el món.
La part més delicada va ser l'aparició al cel de la imatge d'Antoni Gaudí, observant la seva obra des del cel, el que va requerir la participació de 700 drons. La figura no es va poder assajar abans al temple, així que es va construir per separat i només el dia del directe es va poder veure per complet.
"Vam començar fa un any i mig i hem anat treballant per parts separades perquè no es podia veure mai en el seu conjunt. És una de les gràcies. Al final, l'execució va ser una sola vegada i nosaltres, tot l'equip, hem estat també els primers espectadors. Hem compartit l'emoció amb el gran públic", ha subratllat.
Al projecte se'n van anar incorporant cada vegada més persones, experts en diferents disciplines, fins a sumar més de 350 persones, que han arribat a conformar "una gran família".
Un homenatge als que ja no hi són
Cortadellas va tenir clar des del principi que l'espectacle havia d'enllaçar el present d'un dels monuments més visitats del món amb el seu passat, just el dia en què se celebrava el centenari de la mort del genial arquitecte Antoni Gaudí.
"Havíem de retre un homenatge a les generacions que han fet possible la Sagrada Família tal com la veiem ara. Tenim la fortuna de ser nosaltres els que veiem la culminació i volíem pensar en els que ja no hi són. I ho vam fer a través de la llum. Transformant la gent en llum", ha assenyalat.
Així, l'espectacle va arrencar després de la benedicció de la torre amb un cor de nens cantant amb llums mentre sortien de l'interior del temple. Al mateix temps s'il·luminaven de manera intermitent els llums que també portaven els 4.000 assistents congregats a l'exterior.
El creatiu ha detallat que es va inspirar en els valors de la família i la humilitat amb la voluntat de fer alguna cosa espiritual i simbòlic que ajudés a expressar aquest "poema visual".
La frase de Gaudí 'Primer l'amor, després la tècnica', il·luminada al cel de Barcelona al final de l'espectacle, resumeix també, al seu parer, tota la feina de generacions que hi ha darrere de la Sagrada Família.
En el muntatge hi van participar professionals de diferents disciplines, entre els quals Cortadellas destaca Paulí Subirà, cap d'imatge de 3Cat, cadena que a més va estrenar per a l'ocasió un nou sistema tecnològic, el Cinema Live, que combina tècniques d'un directe de televisió amb la narrativa i els efectes del cinema.
Situat al barri barceloní de Gràcia, l'estudi de Cortadellas, especialitzat en formats immersius i continguts per a grans audiències, bull d'activitat aquests dies.
El creatiu explica que, en llevar-se l'endemà de l'esdeveniment a la Sagrada Família, ja tenia més de 300 missatges al mòbil. "Estem sobrepassats".
Abans d'atrevir-se amb la benedicció de la torre de Jesús, ja havia participat amb el temple en un mapeig sobre la façana de la Passió i va dur a terme també projectes per a esdeveniments com la Copa d'Amèrica de Vela o per al centenari de Telefònica.
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