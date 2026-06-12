Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada
La família de Júlia Xifra, de 15 anys, lamenta que hagi quedat fora del programa per cursar 1r de Batxillerat als Estats Units malgrat haver comunicat la patologia des de l’inici i aportar un informe mèdic favorable
Júlia Xifra Comajuan, una estudiant de 15 anys de Girona, havia aconseguit una de les beques de la Fundació Amancio Ortega per cursar 1r de Batxillerat als Estats Units durant el curs 2026-2027. Després de superar el procés de selecció i començar els tràmits per preparar l’estada, però, ha quedat fora del programa per la seva situació mèdica. Concretament, pateix una malaltia crònica estabilitzada que, segons defensa la família, estava comunicada des de l’inici, està controlada amb medicació i no li impedeix fer vida normal.
La jove pateix púrpura trombocitopènica immune, una malaltia que es basa en la destrucció de plaquetes i que actualment té controlada amb tractament. «La Júlia no demanava un tracte de favor. Només demanava tenir la mateixa oportunitat que qualsevol altre estudiant», lamenta la seva mare, que qüestiona que una patologia coneguda des del primer moment i avalada pels especialistes hagi acabat impedint-li accedir a una experiència internacional que havia aconseguit pels seus mèrits acadèmics.
La seva mare, Núria Comajuan, explica a aquest diari que ja havia fet anteriorment una estada a l’estranger sense incidències. Va cursar el primer trimestre de 4t d’ESO a Irlanda i «no va tenir cap problema», apunta, un antecedent que la família considera rellevant per demostrar que la malaltia no li ha impedit desenvolupar-se amb normalitat fora de casa. En aquest cas, el seguiment previst per a l’estada als Estats Units consistia en continuar prenent la medicació i fer un control analític a mitja estada per comprovar que no calia ajustar la dosi.
Durant la tramitació del programa, la mateixa estudiant va explicar a l’entitat gestora que tenia una malaltia de la sang, el tractament que seguia i que era asimptomàtica. També va preguntar si havia omplert correctament el document mèdic. La resposta que va rebre, segons la documentació aportada, va ser que si finalment portava medicació per a tota l’estada, necessitaria un document mèdic en anglès per si l’hi demanaven a la duana.
Posteriorment, la família va aportar un informe d’Hematologia Clínica que descriu el cas com una "malaltia lleu, controlada i estable". L’especialista assenyala que la noia ha mantingut les plaquetes dins del rang de normalitat, que pot prendre la medicació de manera autònoma i que no necessita supervisió adulta per aquest motiu. La conclusió de l’informe és favorable a l’estada, perquè no considera contraindicada la participació en una experiència educativa a l’estranger ni hi aprecia un augment de risc.
Cancel·lació de la sol·licitud
Malgrat això, l’organització nord-americana CIEE, responsable del programa vinculat al visat J-1, ha acabat cancel·lant la seva sol·licitud. L’entitat argumenta que, després de revisar la documentació mèdica i coordinar-se amb les parts responsables del programa, ha conclòs que "no podia garantir l’execució adequada i segura de l’estada en el dia a dia". També sosté que "les necessitats mèdiques descrites no podien ser cobertes adequadament per l’assegurança del programa ni gestionades dins del seu marc operatiu i regulador". Com a conseqüència, la Fundació Amancio Ortega ha comunicat a la família que la jove no podria formar part de l’edició 2026-2027 del programa.
La família comparteix que qualsevol programa internacional ha de garantir la seguretat dels estudiants, però li «costa entendre» que una situació mèdica coneguda des del principi, compatible amb una vida normal i avalada pels metges que tracten la menor hagi acabat convertint-se en el motiu que li tanca la porta. També lamenta que, al seu parer, no s’exploressin alternatives reals per compatibilitzar la patologia amb l’estada, com ara un seguiment clínic puntual o una cobertura específica per a condicions preexistents.
«La Júlia no demanava res més que poder anar-hi com la resta», resumeix la família. La seva queixa no se centra en el fet que s’hagin de passar per alt els criteris de seguretat, sinó que, abans de tancar definitivament la porta, s’intentin buscar solucions quan els metges avalen que l’estudiant pot fer l’estada.
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