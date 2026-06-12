Girona alça la veu contra el maltractament silenciat a la gent gran
La ciutat commemora per primera vegada el Dia Mundial contra l’Abús i el Maltractament envers aquest col·lectiu amb un acte participatiu al CaixaForum
Girona ha commemorat per primera vegada el Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans amb un acte participatiu al CaixaForum Girona. La jornada ha servit per reivindicar els drets de la gent gran i per donar visibilitat a situacions de discriminació, abús o vulneració de drets que sovint queden silenciades.
L’activitat ha estat impulsada conjuntament pel Consell Municipal de la Gent Gran de Girona i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Gironès, i promoguda per l’Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès. També hi han col·laborat el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i la Fundació “la Caixa”. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que la ciutat està «compromesa amb els drets de les persones grans i amb la lluita contra els maltractaments». Segons ha explicat, el consistori treballa tant en la prevenció com en l’abordatge integral d’aquestes situacions, amb l’objectiu «d’enfortir els sistemes de detecció i la resposta institucional davant qualsevol cas d’abús».
Per la seva banda, la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha afirmat que aquesta primera commemoració és «una oportunitat per fer visibles situacions que massa sovint passen desapercebudes» i per reivindicar els drets de les persones grans.
«No sempre és evident»
Martínez també ha remarcat que el maltractament envers la gent gran «no sempre és evident ni adopta formes visibles». En aquest sentit, ha advertit que pot manifestar-se a través de maltractaments físics, psicològics, econòmics o institucionals, però també mitjançant situacions de negligència, soledat no volguda, edatisme, infantilització, manca d’escolta o pèrdua de capacitat de decisió.
La jornada ha començat amb la salutació del director de l’Espai Fundació “la Caixa” Girona, Manel Rullo. Tot seguit, les vicepresidentes del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona i del Consell Consultiu de la Gent Gran del Gironès, Maria Àngels Bahí i Carme Bosch, han presentat l’acte i el fil conductor de la commemoració.
La benvinguda institucional ha anat a càrrec del vicepresident del Consell Comarcal del Gironès i responsable de l’Àrea de Serveis Socials, Marc Puigtió. Posteriorment, la doctora Pilar Monreal Bosch ha ofert la ponència «Visibilitzem els maltractaments. Fem visibles els drets de les persones grans», centrada en les diferents formes de maltractament i en la necessitat de promoure una cultura basada en el respecte i la defensa dels drets del col·lectiu.
Un dels moments destacats de l’acte ha estat la lectura del manifest del Dia Mundial de Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, a càrrec del president del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona, Jordi Grau. La commemoració ha acabat amb la intervenció de Salellas i una actuació del grup musical d’havaneres del Casal de la Gent Gran del Mercadal.
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