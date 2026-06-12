Girona preveu arreglar aquest any les pilones d’accés a les hortes de Santa Eugènia
L’Ajuntament assegura que prioritzarà aquesta entrada un cop adjudicat el nou contracte de manteniment, després d’anys de queixes veïnals per robatoris, vehicles i aparcaments incívics
L’Ajuntament de Girona preveu arreglar aquest any les pilones d’accés a les hortes de Santa Eugènia des de l’entorn de la Marfà, després d’anys sense funcionar i de les queixes reiterades dels veïns per la falta de control en aquesta entrada. Així ho va explicar el regidor de Santa Eugènia i tinent d’alcaldia de l’Àrea de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, durant la trobada oberta amb veïns celebrada la sala d’actes del Centre Cívic de Santa Eugènia-la Marfà.
La qüestió va aflorar arran de la intervenció d’un veí de la zona, que va denunciar problemes de robatoris, desperfectes, estacionaments incívics i manca de vigilància en aquest punt. Segons va explicar, els residents van haver de pagar en el seu dia pels comandaments de les pilones, però fa temps que el sistema no funciona i l’espai ha quedat obert al pas de vehicles.
Font va admetre que la indignació dels veïns per aquesta situació és “absolutament legítima” i va explicar que el problema no afecta només aquest punt, sinó també altres pilones de la ciutat que havien quedat fora de servei perquè el contracte de manteniment s’havia acabat. Segons va detallar, el nou contracte ja s’ha adjudicat i l’empresa ha començat a actuar en diferents punts de Girona.
Prioritat
En aquest context, el regidor va assegurar que l’Ajuntament ha traslladat als serveis responsables que aquesta pilona sigui una de les prioritats. Tot i que no va concretar cap data exacta, sí que va apuntar que la previsió és que es pugui arreglar al llarg d’aquest any. També va advertir, però, que no es tracta d’una actuació senzilla, perquè cal comprovar quins comandaments antics encara es poden aprofitar, si se n’han de substituir alguns o si el sistema s’ha d’actualitzar amb noves solucions.
Segons Font, la reparació d’aquest punt encaixa amb la necessitat de limitar millor els accessos a les Hortes i evitar que aquest espai de transició funcioni com una zona oberta al pas i a l’aparcament de qualsevol vehicle. El regidor va defensar que, si es vol protegir l’entorn, cal que aquest accés quedi restringit als veïns i a les persones vinculades als horts o als serveis autoritzats.
Durant la trobada, altres assistents també van posar sobre la taula la necessitat de regular més bé la resta d’entrades a les hortes i de frenar-hi no només el pas de cotxes, sinó també de motos i patinets. Font va admetre que aquest és un debat pendent i va apuntar que, més enllà de la pilona de la Marfà, caldrà estudiar com ordenar millor els accessos en conjunt.
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