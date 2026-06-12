Girona reserva sòl per a 1.815 habitatges de protecció pública en una estratègia per ampliar l'oferta assequible
La ciutat compta amb 14 solars mobilitzats per primera vegada per destinar-los a habitatge de protecció oficial, segons el consistori
L’Ajuntament de Girona preveu reserves de sòl per construir 1.815 habitatges nous de protecció pública repartits en diferents sectors del municipi, d’acord amb el planejament urbanístic vigent. Aquestes reserves formen part de l’estratègia municipal per ampliar l’oferta d’habitatge assequible, garantir l’accés a una llar i planificar el creixement de la ciutat amb criteris de cohesió social i equilibri territorial.
El consistori ha elaborat un mapa que identifica els espais on es poden impulsar noves promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO). Del total previst, 795 habitatges són de titularitat municipal, 320 corresponen a titularitat privada, 91 són dotacionals —és a dir, es construiran en sòl reservat a equipaments— i 609 estan pendents de reparcel·lació. L’objectiu és integrar aquests habitatges dins el teixit urbà existent i afavorir una ciutat més diversa i menys exposada a processos de segregació.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que “en aquest mandat hem engegat la ‘Missió Habitatge’ per fer un salt endavant en la creació d’habitatge assequible”. També ha remarcat que, per primera vegada, la ciutat ha mobilitzat catorze solars que feia anys que estaven buits per destinar-los a HPO a través del mecanisme de la reserva de solars. Segons ha afegit, la publicació d’aquest plànol respon a un exercici de “transparència i d’exigència de bona planificació”.
Domeny, Pla de Palau i Can Gibert concentren la major part de les reserves
Les reserves previstes es reparteixen per tota la ciutat, tot i que els sectors amb més capacitat són Domeny, Pla de Domeny i Taialà, amb 414 pisos; Pla de Palau-Sant Pau, amb 391; i Can Gibert i Mas Xirgu, amb 356. També n’hi ha 241 a Pont Major, 148 a l’Avellaneda, 80 a Palau-sacosta, 64 al Barri Vell, 54 a Santa Eugènia, 20 a Torre Gironella, 17 a Fontajau i 15 tant a Montilivi com a Torre de Taialà.
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí, ha reivindicat la feina feta en el mandat anterior en matèria d’habitatge, patrimoni i urbanisme vinculats a aquesta qüestió. Segons ha afirmat, “la feina que es va fer en el mandat passat en matèria d’habitatge i de patrimoni i urbanisme lligats a l’habitatge va ser ingent i ara en podem recollir els primers fruits”. Martí ha situat entre aquests fruits el Pla Local d’Habitatge i les promocions de Can Gibert del Pla i Domeny, que, segons ha dit, permetran generar “pràcticament 200 habitatges assequibles nous”.
98 pisos en construcció i més promocions a punt de començar
Actualment, a la ciutat s’estan acabant de construir 98 habitatges de protecció oficial. D’aquests, 48 corresponen a la promoció de Domeny, que gestionarà la Fundació Salas, i 50 més són a Can Gibert del Pla, sota gestió de Visoren. A més, a principis d’estiu està previst que comenci la construcció dels 88 habitatges pendents en un altre solar de Domeny, que gestionarà l’Incasòl.
A tot això s’hi afegeix el solar del carrer de les Agudes, que l’Ajuntament ha cedit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar-hi una cinquantena més d’habitatges protegits. El consistori emmarca totes aquestes actuacions dins la Missió Habitatge, l’estratègia amb què vol desplegar el Pla Local d’Habitatge i acostar-se a l’objectiu marcat per la normativa catalana: arribar, en un horitzó de vint anys, a un parc residencial amb un 15% d’habitatges protegits.
Per avançar en aquesta direcció, Girona també treballa en altres vies com la compra per tanteig i retracte, la borsa d’habitatges protegits a través de la mediació, els ajuts a la rehabilitació i la construcció de nous pisos protegits tant en sòl públic com en sòl privat. El mapa amb aquestes reserves forma part de l’exposició «Girona grisa, blava i verda. Plans i projectes de ciutat, 1850-2050», que es pot visitar a la Casa Masó.
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