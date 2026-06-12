Dos homes detinguts a Girona per pagar a menors a canvi de sexe
Han ingressat a la presó acusats d'un delicte d'agressió sexual i d'un altre de prostitució i explotació sexual
Els Mossos d'Esquadra han detingut recentment a Girona dos homes que pagaven diners a noies menors d'edat per tenir-hi sexe. Els fets s'haurien produit entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat Els Mossos van iniciar una investigació quan van tenir coneixement que podrien estar-se produint aquests fets que van culminar amb la detenció dels dos homes, en dies diferents.
Els Mossos haurien constat que les víctimes serien tres nenes de menys de setze anys que, molt probablement, es coneixien entre elles.
Un cops detinguts els homes, es van posar a disposició judicial sota l'acusació d'un delicte d'agressió sexual a una persona menor de sense anys i per un delicte de prostitució i explotació sexual.
El primer dels casos es va resoldre el 28 de maig quan els Mossos van aconseguit detenir el primer dels homes, de 35 anys, al barri de Sant Pau, a Girona, segons ha pogut saber aquest diari. Posteriorment, discretament, van intentar localitzar una segona persona. Ho van aconseguir el 10 de juny quan van detenir un home de 44 anys.
Segons ha pogut saber aquest diari, els dos homes han ingressat a presó.
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