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Una avaria en una canonada inunda carrers i un local social de Girona

La pressió ha aixecat fins i tot algun tram de vorera del carrer més proper al parc de Vista Alegre

Les imatges de carrers inundats al barri Carme-Vista Alegre de Girona

Les imatges de carrers inundats al barri Carme-Vista Alegre de Girona

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Les imatges de carrers inundats al barri Carme-Vista Alegre de Girona / Badfrozen

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Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una avaria en una canonada d’aigua de gran pressió ha provocat aquest divendres al matí la inundació d’algun tram de carrers del barri de Carme - Vista Alegre de Girona i del local social del barri. L’incident s’ha produït a primera hora i els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de nou del matí.

El cos hi ha desplaçat una dotació, tot i que quan han arribat al lloc dels fets ja hi havia efectius de la companyia d’aigües treballant per resoldre la incidència. La fuita ha provocat una important acumulació d’aigua a la via pública.

La fuita s'ha aturat després de tallar l'aigua a Girona.

La fuita s'ha aturat després de tallar l'aigua a Girona. / ajuntament de Girona

Segons testimonis, la gran quantitat d’aigua i la pressió amb què sortia haurien aixecat fins i tot algun tram de vorera. L’aigua baixava pel carrer de Vista Alegre i s’escampava en direcció al carrer del Carme, afectant diversos punts de l’entorn del parc de Vista Alegre, com el carrer del Doctor Pascual i Prats i el de Josep Morató i Grau.

L’actuació es centra en controlar la fuita i reduir l’afectació. Els tècnics han tallat l'aigua cap a tres quarts de nou del matí. A la zona també hi ha la Policia Municipal de Girona que s'encarrega de regular el trànsit a la zona.

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L'alcalde de Girona, Lluc Salellas s'ha desplaçat a la zona i informa a través de la xarxa X que la fuita ha inundat el local social del barri i que les companyies d'aigua i gas són presents a la zona així com els serveis d'emergències.

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