Una avaria en una canonada inunda carrers i un local social de Girona
La pressió ha aixecat fins i tot algun tram de vorera del carrer més proper al parc de Vista Alegre
Una avaria en una canonada d’aigua de gran pressió ha provocat aquest divendres al matí la inundació d’algun tram de carrers del barri de Carme - Vista Alegre de Girona i del local social del barri. L’incident s’ha produït a primera hora i els Bombers han rebut l’avís cap a un quart de nou del matí.
El cos hi ha desplaçat una dotació, tot i que quan han arribat al lloc dels fets ja hi havia efectius de la companyia d’aigües treballant per resoldre la incidència. La fuita ha provocat una important acumulació d’aigua a la via pública.
Segons testimonis, la gran quantitat d’aigua i la pressió amb què sortia haurien aixecat fins i tot algun tram de vorera. L’aigua baixava pel carrer de Vista Alegre i s’escampava en direcció al carrer del Carme, afectant diversos punts de l’entorn del parc de Vista Alegre, com el carrer del Doctor Pascual i Prats i el de Josep Morató i Grau.
L’actuació es centra en controlar la fuita i reduir l’afectació. Els tècnics han tallat l'aigua cap a tres quarts de nou del matí. A la zona també hi ha la Policia Municipal de Girona que s'encarrega de regular el trànsit a la zona.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas s'ha desplaçat a la zona i informa a través de la xarxa X que la fuita ha inundat el local social del barri i que les companyies d'aigua i gas són presents a la zona així com els serveis d'emergències.
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