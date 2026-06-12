Jordi Subils, després de dimitir a Salt per assistir a un acte d’Aliança Catalana: «No tinc intenció d’anar amb Aliança»
L’ara exregidor de Salt atribueix la presència a l’acte a la seva amistat amb Marc Villafañe, cap de llista a Girona del partit que lidera Sílvia Orriols, i assegura que no simpatitza amb la ideologia de la formació
«No simpatitzo ni m’agrada la ideologia. No tinc intenció d’anar amb Aliança Catalana». Així s’ha expressat Jordi Subils després de presentar la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal de Junts per Salt a l’Ajuntament de Salt. L’ara exregidor d’Esports i Salut Pública atribueix la seva assistència a l’acte d’Aliança Catalana a Girona a la relació personal que manté amb Marc Villafañe, cap de llista de la formació a Girona.
Subils explica que Villafañe és de la seva «colla d’amics» i que li havia comentat que es presentava com a número 1 d’Aliança Catalana a Girona. Segons l’exregidor, va assistir a l’acte només per saludar-lo. «Quan vaig entrar a l’Ajuntament m’hauria agradat que m’ajudessin», assenyala. També sosté que va ser-hi pocs minuts, que va parlar una estona amb Villafañe i que va marxar. «No vaig voler coincidir amb Sílvia Orriols», afegeix.
Subils, que no és militant de Junts per Catalunya, s’havia incorporat a la candidatura com a independent, segons fonts consultades per aquest diari. Les mateixes fonts precisen que no va assistir a l’acte d’Aliança Catalana ni en representació de Junts ni de l’Ajuntament de Salt. Aquest extrem coincideix amb la versió de l’exregidor, que insisteix que la seva presència a l’acte va ser a títol personal.
«Accepto que es consideri un error per part meva»
L’ara exregidor admet, però, que entén que la seva presència a l’acte es consideri un error. «Accepto que es consideri un error per part meva», afirma. Segons la seva versió, després que la notícia es publiqués aquest migdia, va demanar una reunió urgent amb l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, per exposar-li els fets i explicar que havia anat a saludar un amic.
El govern municipal de Salt, per la seva banda, ha informat en un comunicat que ha actuat de manera immediata un cop coneguda la presència del regidor en aquest acte i que li ha demanat que fes un pas al costat. Segons l’Ajuntament, Subils ha acceptat la petició i ha presentat aquesta tarda la renúncia a l’acta de regidor. D’acord amb el comunicat municipal, el govern de Salt s’ha reunit des de primera hora del matí per analitzar la situació. Posteriorment, l’alcaldessa i membres de l’equip de govern s’han reunit amb Subils per demanar-li explicacions per les imatges publicades, en què se’l veia assistint a l’acte polític d’Aliança Catalana. La nota recull que el regidor ha acceptat el seu error i que va manifestar que hi havia anat a títol personal i per coneixença personal dels implicats.
«Al meu govern no hi ha lloc per a l’extrema dreta»
«Al meu govern no hi ha lloc per a l’extrema dreta. Qui estigui o flirtegi amb l’extrema dreta no pot estar al govern de Salt, per això he instat que avui mateix presentés la seva renúncia», ha afirmat Alarcón. L’alcaldessa ha afegit que la petició ha estat consensuada amb els socis de govern.
Subils defensa que sempre ha volgut treballar pel municipi i que, si no podia continuar al govern, preferia deixar pas a una altra persona. «Sempre he dit que, si no puc estar al govern i treballar pel poble, preferiria marxar i que vingui un altre a fer-ho el millor possible», explica. L’ara exregidor també ha avançat que dilluns exposarà aquests mateixos fets davant el ple de l’Ajuntament.
La renúncia arriba després que Diari de Girona publiqués que Subils havia assistit aquest dimecres a l’acte d’Aliança Catalana a Girona, on la formació, amb la presència de Sílvia Orriols, va inaugurar el seu nou local i va presentar Marc Villafañe com a número 1 per Girona a les pròximes eleccions municipals. Durant la trobada, Subils va ser vist entre el públic i conversant amb Villafañe. Preguntat dimecres per aquest diari sobre si seria el número 1 d’Aliança Catalana a Salt, el regidor es va limitar a respondre que «no podia confirmar res». De moment, Aliança Catalana encara no ha anunciat qui encapçalarà la candidatura a Salt.
Finalment, la renúncia de Subils obligarà ara a tramitar el relleu dins del grup municipal de Junts per Salt. Els següents noms de la llista juntaire són Maria dels Àngels Casellas, María José Delgado i Jordi Gamell.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses