El regidor de Junts que va anar a l’acte d’Aliança Catalana renuncia al càrrec a Salt
El fins ara responsable d’Esports i Salut Pública havia assistit dimecres a la inauguració del local de la formació a Girona
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El regidor d’Esports i Salut Pública de Salt, Jordi Subils, ha presentat la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal de Junts per Salt a l’Ajuntament de Salt, després que Diari de Girona publiqués que havia assistit aquest dimecres a l’acte d’Aliança Catalana a Girona, on la formació, amb la presència de Sílvia Orriols, va inaugurar el seu nou local i va presentar Marc Villafañe com a número 1 per Girona a les pròximes eleccions municipals.
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