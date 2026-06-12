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El regidor de Junts que va anar a l’acte d’Aliança Catalana renuncia al càrrec a Salt

El fins ara responsable d’Esports i Salut Pública havia assistit dimecres a la inauguració del local de la formació a Girona

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona.

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona. / Tony Di Marino

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Salt

El regidor d’Esports i Salut Pública de Salt, Jordi Subils, ha presentat la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal de Junts per Salt a l’Ajuntament de Salt, després que Diari de Girona publiqués que havia assistit aquest dimecres a l’acte d’Aliança Catalana a Girona, on la formació, amb la presència de Sílvia Orriols, va inaugurar el seu nou local i va presentar Marc Villafañe com a número 1 per Girona a les pròximes eleccions municipals.

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