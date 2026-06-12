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Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona

El responsable d’Esports i Salut Pública es va deixar veure conversant amb Marc Villafañe durant la inauguració del nou local de la formació

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona.

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona. / Tony Di Marino

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Salt/Girona

El regidor d’Esports i Salut Pública de Salt, Jordi Subils, actualment a Junts, va assistir aquest dimecres a l’acte d’Aliança Catalana a Girona, on la formació va inaugurar el seu nou local i va presentar Marc Villafañe com a número 1 per Girona.

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona.

Jordi Subils, a l’esquerra, i Marc Villafañe, al centre, durant l’acte d’Aliança Catalana a Girona. / Tony Di Marino

Subils va seguir l’acte entre el públic i va ser vist conversant amb Villafañe durant la trobada. Aliança Catalana encara no ha anunciat qui encapçalarà la candidatura a Salt, un dels municipis on la formació podria intentar presentar llista a les pròximes eleccions municipals. Preguntat per aquest diari sobre si serà el número 1 d’Aliança Catalana a Salt, el regidor es va limitar a respondre que "no podia confirmar res".

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El regidor forma part actualment del govern municipal de Salt com a responsable d’Esports i Salut Pública. De moment, però, no ha fet públic cap canvi de sigles ni tampoc ha anunciat cap moviment polític de cara als pròxims comicis. L’acte d’aquest dimecres va servir perquè Aliança Catalana posés en marxa el seu local a Girona i presentés formalment Villafañe com a cap de llista a la ciutat. La formació, que ja té representació al Parlament, busca ara consolidar la seva presència municipal en diferents punts del territori.

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