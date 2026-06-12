Treballadors de la grua de Girona denuncien robatoris al dipòsit: «Algun dia passarà alguna cosa greu»
La plantilla assegura que aquest cap de setmana hi han entrat dues nits seguides i reclama més vigilància per treballar amb seguretat durant el torn de nit
Els treballadors del servei municipal de retirada de vehicles de Girona denuncien nous robatoris al dipòsit municipal i alerten que la situació d’inseguretat pot acabar derivant en un incident greu. «Algun dia passarà alguna cosa greu», alerta un treballador del servei, que assegura que aquest cap de setmana hi han entrat dues nits seguides i reclama més vigilància per poder treballar amb seguretat durant el torn de nit.
Segons el relat d’aquest empleat, dissabte a la matinada, cap a les quatre, dues persones van accedir al Dipòsit Municipal de Vehicles mentre ell era a dins, es va haver d’amagar i els intrusos es van endur dos patinets. El treballador assegura que els fets haurien quedat enregistrats per les càmeres de seguretat. L’endemà a la nit, hi va haver una nova intrusió al recinte, en aquest cas en un moment en què no hi havia cap treballador dins del dipòsit.
A aquests episodis s’hi suma un nou intent de robatori registrat aquest dijous a la matinada al dipòsit municipal de vehicles, situat actualment a MercaGirona. La Policia Municipal de Girona ha detingut un home com a presumpte autor dels fets, després que hauria intentat accedir a les instal·lacions municipals o sostreure’n material.
Segons ha informat l’Ajuntament de Girona, el dipòsit disposa de càmeres de videovigilància operatives i la Policia Municipal hi fa habitualment tasques de vigilància, tant a l’interior com a l’entorn de l’equipament. Aquesta presència policial va permetre actuar arran de l’intent de robatori i detenir el presumpte lladre.
La plantilla sosté que la situació no és nova i que en els darrers temps s’han produït diversos episodis d’intrusions, robatoris i situacions de risc dins i als voltants del dipòsit. Els treballadors asseguren que el recinte custodia vehicles i objectes de particulars, com cotxes, motos o patinets, i lamenten que sovint hagin de treballar sols durant el servei nocturn.
Més vigilància i protocols clars d’actuació
«Estan entrant a robar amb nosaltres a dins», denuncia el treballador. Segons explica, la consigna que han rebut és no intervenir en cas que detectin algú dins del recinte. «Nosaltres no som policies», remarca. L’empleat assegura que, quan veuen intrusos, s’han d’apartar o amagar per evitar enfrontaments mentre avisen la policia, però que quan els agents arriben els autors ja han marxat.
El mateix treballador afirma que la plantilla ja ha comunicat aquests fets a la Policia Municipal i que també ha traslladat anteriorment la situació als responsables municipals. Tot i això, considera que no s’han adoptat mesures suficients per evitar que es repeteixin episodis similars. Segons sosté, els empleats reclamen més vigilància i protocols clars d’actuació davant intrusions, amenaces o agressions.
Els treballadors preparen ara un escrit adreçat a l’alcaldia per deixar constància formal de la situació d’inseguretat que asseguren que pateixen al Dipòsit Municipal de Vehicles, especialment durant el torn de nit. En el document, la plantilla exposa que la seva preocupació «no és hipotètica ni preventiva», sinó que es fonamenta en fets que ja s’han produït, i reclama mesures urgents de protecció.
L’escrit demana que es faci de manera immediata una avaluació específica dels riscos existents al dipòsit durant el servei nocturn, que es reforci la vigilància i el control d’accessos a les instal·lacions, que s’estableixin protocols clars davant situacions de risc i que es valori la necessitat que el personal no presti servei en solitari durant la nit. La plantilla també alerta que la situació els genera «por, inseguretat i angoixa» davant la possibilitat de patir danys físics mentre desenvolupen la seva feina. El document sosté que l’Ajuntament té l’obligació de protegir la seguretat i la salut dels treballadors i demana una actuació immediata «abans que es produeixin noves situacions que puguin afectar la integritat física o psicològica» dels empleats.
El consistori també ha explicat que actualment s’està redactant el projecte del futur dipòsit municipal de vehicles. En aquest nou equipament, el reforç de la seguretat serà una de les qüestions que s’hi incorporaran, arran de la necessitat de millorar la protecció de les instal·lacions.
Malestar
Els nous incidents se sumen al malestar que la plantilla de la grua municipal ha expressat els darrers mesos per la situació del servei. Els treballadors ja havien denunciat problemes de personal, dificultats per cobrir tots els torns i sensació d’abandonament. L’Ajuntament, per la seva banda, ha tret a licitació un contracte per reforçar el servei amb grues privades per un import de 18.000 euros anuals.
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