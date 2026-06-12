Cinquanta anys de la UNED a Girona: acte de cloenda a la Coma Cros de Salt
L'acte de cloenda ha reunit a la Coma Cros de Salt entitats i actuacions musicals per celebrar les cinc dècades de la universitat a la demarcació
La UNED Girona va acomiadar aquest dijous a la tarda el curs 2025-2026, el del seu 50è aniversari, amb un acte a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt que va servir per anunciar una de les principals novetats del pròxim curs: la incorporació del nou grau d’Enginyeria en Intel·ligència Artificial, que s’oferirà a partir del 2026-2027 i que serà la primera titulació d’aquest àmbit a les comarques gironines. La trobada també va tancar el programa commemoratiu del mig segle de trajectòria del centre.
El nou grau es va presentar com una aposta per una formació científica i tecnològica orientada al desenvolupament, l’aplicació i la recerca en intel·ligència artificial. La titulació combinarà matemàtiques, estadística i programació amb àrees com la robòtica autònoma, l’anàlisi massiva de dades o els sistemes de suport a la decisió, i mantindrà la metodologia flexible i accessible pròpia de la universitat a distància. La matrícula s’obrirà l’1 de juliol.
El director de la UNED Girona, David Maldonado, va obrir l’acte reivindicant “mig segle de compromís amb l’accés universal al coneixement” i situant el nou grau com un símbol de la capacitat d’adaptació del centre “als grans reptes del futur”. Tot seguit, el rector de la UNED, Ricardo Mairal, va posar l’accent en la necessitat de “mirar cap al futur amb una oferta acadèmica renovada” i va defensar una universitat “innovadora, oberta i connectada amb les necessitats de la societat”.
Un aniversari per reivindicar el paper del centre
La jornada va servir també per reconèixer el suport rebut al llarg de cinquanta anys per part de la Diputació de Girona i dels ajuntaments de Salt, Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Girona. L’acte va estar amenitzat pels músics Sara Navarro i Toni Guerrero i es va tancar amb un sopar a peu dret.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va reconèixer la feina feta per la UNED durant aquestes cinc dècades i va destacar el seu paper a l’hora de formar “una societat crítica, i per tant més lliure i més democràtica”. En la mateixa línia, el vicepresident de la Diputació de Girona i president de la Junta Rectora de la UNED Girona, Jordi Camps, va agrair “la implicació dels professionals, docents, personal d’administració i serveis” i va remarcar que “la Diputació de Girona ha estat i continua sent un aliat clau” per garantir l’accés a la universitat arreu del territori.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, va situar el naixement de la UNED en “un moment de canvi” i va subratllar que la universitat va contribuir a “obrir finestres cap a una societat més lliure, més crítica i més preparada”. Alarcón també va reivindicar “el paper fonamental” del centre en la configuració de Salt com a ciutat universitària.
Cinquanta anys d’història i 1.700 alumnes aquest curs
L’acte va incloure també la taula rodona “50 anys acompanyant l’aprenentatge”, conduïda per Àngel Guirado, amb la participació dels tutors Josep Clara, Manel López i Pilar Lao. La conversa va repassar l’evolució de la UNED com a universitat pública, oberta i transformadora, i va posar el focus en la seva capacitat d’adaptació als canvis socials i tecnològics.
La UNED es va crear el 1972 i va establir la seva seu a Girona l’any 1975 mitjançant un conveni amb la Diputació, en un moment en què la ciutat encara no disposava d’una oferta universitària àmplia. Les primeres classes van començar el gener del 1976 amb 363 alumnes. Mig segle després, el centre disposa de seus a Salt, Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols, ofereix 22 graus i aquest curs ha arribat als 1.700 estudiants inscrits. Amb l’acte d’aquest dijous, la institució va tancar la commemoració del seu aniversari reforçant el missatge que l’ha definit des dels orígens: acostar la universitat a perfils diversos i fer-la compatible amb realitats personals, laborals i geogràfiques molt diferents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben bolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- L’interior es buida mentre el litoral es massifica: vuit de cada deu municipis gironins són escassament poblats
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Busquen un adolescent de 16 anys desaparegut al mar davant la costa de Roses
- Aliança Catalana obre seu a Girona i presenta Marc Villafañe com a alcaldable