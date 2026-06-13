Veïns i comerciants de Girona valoren positivament l'ampliació de 11.000 places d'aparcament regulat
La Coordinadora d'Associacions Veïnals considera positiva la creació de noves zones verdes, però demana un pla integral de mobilitat que inclogui transport públic competitiu
Veïns i comerciants de Girona celebren que l’Ajuntament hagi posat en marxa el projecte per fer un canvi radical en l’estacionament de la ciutat. Dels actuals 2.339 aparcaments regulats es passarà a més d’11.000. Sobretot se'n faran de zona verda, dels quals està previst crear-ne 8.400. De zona blava n’hi haurà uns 800 de nous i també es crearà la zona taronja per estacionaments de llarga estada amb unes 1.100 places.
El president de la Coordinadora d’Associacions Veïnals (CAV), Roger Casero, explica que, en general, estan “molt contents” per l’arribada de més de 8.000 places de zona verda, que s’implantaran gradualment en diferents barris. Indica que era una “demanda de moltes associacions per protegir l’estacionament en el sector”. “Els veïns valoren que val la pena pagar una miqueta perquè tenen més disponibilitat per poder aparcar”, assegura.
Casero creu que “experiències” de zona verda, com pot ser a la Devesa, han funcionat bé, però també cal “veure com es defineixen” aquestes noves places, perquè “serà un procés”. Comenta, a més, que amb la implantació de la zona de baixes emissions hi havia “preocupació” entre els veïns de la “primera anella”, on hi ha un “increment de la demanda” per la impossibilitat de certs vehicles per entrar a l’àrea. El president de la CAV, però, també detalla que hi ha alguns sectors que abans de la posada en marxa de la zona de baixes emissions ja estaven “carregades d’aparcament”.
Zones taronja
La coordinadora també estarà a l’expectativa per veure el “comportament” de les zones taronges. “S’haurà de veure com es gestionen i si són suficients”, remarca Casero, perquè “són aparcaments que en dies ordinaris se solen omplir ràpidament”, i posa d’exemple el de la rotonda de Pedret.
Ara bé, considera que aquests aparcaments de zona taronja haurien d’anar acompanyats de “servei llançadora o bus en relativa freqüència”. “Si el que es vol és que no entrin cotxes a la ciutat, s’ha de fer un reforç amb transport públic competitiu”, destaca Casero, qui també pensa que “és important que hi hagi bosses d’aparcament gratuït”, cosa que ja contempla el projecte de l’Ajuntament. També entén que hi pot “haver-hi gent que trobi a faltar aparcament gratuït, però des de la perspectiva del resident és un benefici”.
Zona blava
El president de la CAV exposa que s’han de tenir en compte els dies “comercials forts”, ja que hi ha molta gent que “ve a comprar a Girona i vol proximitat”. Per això, també s’augmentaran les places de zona blava en els principals eixos comercials, amb l’objectiu que hi hagi més rotació. Girona Centre Eix Comercial valora “positivament” la mesura perquè contribueix a “facilitar l’accés als comerços i a millorar la rotació de vehicles a les zones comercials”. Més places de zona blava faran que hi hagi una “major disponibilitat d’aparcament per als clients i facilitar l’activitat comercial al centre de la ciutat”.
En la mateixa línia que Casero, però, l’entitat considera que l’actuació “s’ha d’emmarcar dins d’una visió global de la mobilitat urbana”. Apunta que és “imprescindible complementar-la amb una oferta suficient d’aparcaments dissuasius ben connectats amb el centre, que facilitin l’arribada de treballadors, clients i visitants”. Pensen que l’objectiu, així ha de ser trobar un “equilibri que permeti millorar la mobilitat, donar resposta a les necessitats dels residents i, alhora, garantir la sostenibilitat i l’accessibilitat”.
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