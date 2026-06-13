Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut Rosesregidor Junts Salttallers il·legals GironaCarlos Sainzanunci Estrella DammMundial futbol
instagramlinkedin

La Caseta del Rellotge de la Devesa de Girona celebra els seus cent anys amb una conferència i sardanes

La Devesa commemora els cent anys de la Caseta del Rellotge amb una conferència sobre l'arquitecte Ricard Giralt i una ballada de sardanes

Una imatge de l'acte.

Una imatge de l'acte. / Marc Martí Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Josep Coll

Josep Coll

Girona

El local de l’Associació de Veïns de la Devesa-Güell ha acollit aquesta tarda l’acte per commemorar els cent anys de la Caseta del Rellotge de la Devesa. Ho ha fet amb una conferència a càrrec de Rosa Gil sobre l’arquitecte de l’edifici, Ricard Giralt. També es va fer una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
  2. Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
  3. La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
  4. Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada
  5. Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona
  6. Programació de la Festa Major de Palamós 2026
  7. Cervesa artesana, fira de la Gamba i cinema independent: Els millors plans pel cap de setmana
  8. Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona

La Caseta del Rellotge de la Devesa de Girona celebra els seus cent anys amb una conferència i sardanes

La Caseta del Rellotge de la Devesa de Girona celebra els seus cent anys amb una conferència i sardanes

Pa de proximitat: del camp a la taula

Pa de proximitat: del camp a la taula

Witsel dona per tancada l’etapa al Girona: "Soc agent lliure"

Witsel dona per tancada l’etapa al Girona: "Soc agent lliure"

Els Bombers es retiren de la recerca del jove de la moto d'aigua en no trobar cap rastre en la inspecció aèria a Begur

Els Bombers es retiren de la recerca del jove de la moto d'aigua en no trobar cap rastre en la inspecció aèria a Begur

Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»

Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»

Jonathan Andic afirma que els missatges sobre «matar el padre» són «metafòrics» i formen part d’una teràpia familiar

Jonathan Andic afirma que els missatges sobre «matar el padre» són «metafòrics» i formen part d’una teràpia familiar

Sílvia Ripoll ja és alcaldessa de Roses, seguint el pacte de govern

Sílvia Ripoll ja és alcaldessa de Roses, seguint el pacte de govern

Malestar a la Massana de Salt per l’impacte del nou carril bici en l’aparcament

Malestar a la Massana de Salt per l’impacte del nou carril bici en l’aparcament
Tracking Pixel Contents