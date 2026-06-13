La Caseta del Rellotge de la Devesa de Girona celebra els seus cent anys amb una conferència i sardanes
La Devesa commemora els cent anys de la Caseta del Rellotge amb una conferència sobre l'arquitecte Ricard Giralt i una ballada de sardanes
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El local de l’Associació de Veïns de la Devesa-Güell ha acollit aquesta tarda l’acte per commemorar els cent anys de la Caseta del Rellotge de la Devesa. Ho ha fet amb una conferència a càrrec de Rosa Gil sobre l’arquitecte de l’edifici, Ricard Giralt. També es va fer una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
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