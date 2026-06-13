La CUP facilitarà la continuïtat de La Mirona de Salt
El grup votarà a favor de la pròrroga del contracte de gestió, un suport que permetrà mantenir oberta la sala mentre l’Ajuntament prepara el nou concurs
La CUP facilitarà la continuïtat de La Mirona de Salt. El grup municipal d’IPS-CUP votarà a favor de la nova pròrroga del contracte de gestió amb RGB Music SL, segons ha pogut saber Diari de Girona, un suport que permetrà aprovar l’acord al ple de dilluns i evitar que la sala de concerts hagi d’aturar l’activitat més enllà del 25 de juny.
La Mirona, considerada una sala de concerts de referència a les comarques gironines i un dels equipaments musicals més importants de Catalunya, necessita que l’Ajuntament de Salt aprovi aquesta nova pròrroga per poder continuar oberta mentre es prepara el futur concurs públic. El contracte va caducar el juny del 2025 i actualment es troba en pròrroga. Aquesta pròrroga s’esgota a finals de mes i, sense un nou acord del ple, l’equipament quedaria abocat a aturar formalment l’activitat a partir del dia 26 de juny.
La qüestió ja va arribar al ple del mes passat, però l’equip de govern, format per ERC i Junts, no va aconseguir aprovar la pròrroga que havia de permetre allargar la gestió del servei fins al 25 de juny de 2027. Ara, el vot favorable de la CUP permetrà desencallar la situació i garantir la continuïtat immediata de l’equipament mentre el consistori enllesteix la nova licitació.
El posicionament de la CUP s’ha acabat de tancar després dels contactes mantinguts els últims dies amb el govern municipal.El portaveu del grup, Roger Bigas, ha assegurat que han traslladat a ERC i Junts que «van tard, i malament», però ha defensat que això no eximeix la formació de buscar majories. «El nostre objectiu polític sempre ha estat avançar com a poble i com a país, sobretot, si com ara, podem incidir en el text que es redacti pels plecs i el nou reglament de La Mirona», ha afirmat.
«Fer política per millorar el poble»
La CUP també recorda que, malgrat haver trencat l’acord de governabilitat que mantenia amb ERC i Junts, continua disposada a «fer política per millorar el poble». En el mateix comunicat, el grup critica el paper del govern i del PSC després de l’aprovació dels pressupostos municipals del 2026 i parla de «moments d’absolut desori i desgovenança» per part d’ERC, Junts i el PSC.
Segons ha pogut saber aquest diari, els socialistes també havien mostrat predisposició a negociar la pròrroga amb el govern municipal. Finalment, però, l’executiu d’ERC i Junts ha optat per buscar l’acord amb IPS-CUP, que serà qui facilitarà l’aprovació del punt al ple de dilluns.
La nova pròrroga ha de funcionar com un pont entre el contracte històric de La Mirona i la futura licitació. El contracte actual té l’origen en l’arrendament administratiu signat el 9 d’octubre de 2008 entre l’Ajuntament de Salt i RGB Music SL, adjudicat pel ple municipal l’1 d’agost d’aquell mateix any. El 2012, el ple va modificar diverses clàusules del contracte, entre les quals la durada, i va fixar que l’arrendament finalitzaria l’any 2025. Abans d’arribar a aquell venciment, el ple ordinari del 16 de juny de 2025 va acordar la continuïtat de la gestió i explotació de La Mirona fins al 25 de juny de 2026, mantenint les condicions del contracte adjudicat el 2008 i modificat el 2012. Aquesta és la pròrroga que ara s’esgota i que obliga l’Ajuntament a aprovar-ne una de nova si vol mantenir l’activitat mentre tramita el nou model de concessió.
En paral·lel, el consistori treballa en la futura licitació, que s’haurà de fer mitjançant una concessió de serveis d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic. També s’està preparant el reglament de l’equipament, que ha de definir el règim jurídic del servei, declarar l’activitat com a pròpia de l’administració i regular-ne els aspectes jurídics, econòmics i administratius.
Un aforament de 1.730 persones
La Mirona disposa de dues sales, una amb un aforament de 1.730 persones i una altra de 450, a més d’un espai exterior i una terrassa. Al llarg dels anys ha acollit concerts d’artistes de renom nacional i internacional i s’ha convertit en un espai imprescindible per al teixit musical gironí. Amb el suport d’IPS-CUP, el ple de dilluns permetrà donar marge fins al juny del 2027 perquè l’Ajuntament culmini el nou concurs.
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