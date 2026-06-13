Els Marrecs faran el pregó de la Festa Major de Salt
L’Ajuntament reconeix la trajectòria de la colla castellera, que enguany celebra 30 anys d’història i diumenge protagonitza una diada especial a Girona
Els Marrecs de Salt, tres dècades fent pinya: “Hem de construir les bases per tornar a somiar amb els castells de 9”
La colla castellera dels Marrecs de Salt serà l’encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Salt 2026. L’anunci el va fer ahir al vespre l’alcaldessa, Cristina Alarcón, durant l’assaig especial que l’entitat va celebrar a les naus Guixeres per preparar la diada castellera d’aquest diumenge a Girona, organitzada amb motiu del seu trentè aniversari.
La tria dels Marrecs com a pregoners coincideix amb la celebració dels 30 anys d’història de la colla blau ter. Segons l’Ajuntament, l’elecció vol reconèixer la tasca de l’entitat en la difusió de la cultura popular i del fet casteller, així com el paper que ha tingut a l’hora de portar el nom de Salt arreu durant aquestes tres dècades.
Alarcón va comunicar la proposta municipal enmig d’un assaig que va reunir més de 170 components de la colla. Després de felicitar els Marrecs pel seu aniversari, l’alcaldessa els va anunciar que serien els encarregats d’obrir la Festa Major amb el pregó, previst per al 23 de juliol a la balconada de l’Ajuntament de Salt. La notícia va ser rebuda amb aplaudiments, crits i xiulets per part dels membres de l’entitat, que tot seguit van entonar la cançó marreca habitual a les places castelleres.
«Uns pregoners ideals»
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, destaca que «l’efemèride dels 30 anys de Marrecs els converteix en uns pregoners ideals» i defensa que l’inici de la festa major serà una bona ocasió perquè la colla celebri l’aniversari «amb tot el poble». Alarcón també subratlla que els Marrecs són «uns dels màxims exponents» de Salt en la difusió de la cultura popular i recorda que l’entitat és present en moltes de les dates assenyalades del calendari local. En aquest sentit, l’alcaldessa remarca que, en aquestes tres dècades, la colla ha portat el nom del municipi arreu, també fora de Catalunya. Com a exemple, cita el viatge de l’estiu passat a l’Índia, on els Marrecs van difondre la cultura catalana i el nom de Salt.
Abans del pregó de la Festa Major, la colla viurà aquest diumenge una de les cites destacades del seu aniversari. Els Marrecs celebraran els 30 anys amb una diada castellera especial a la plaça del Vi de Girona, després d’haver-ho fet també fa un temps a la plaça de la Llibertat de Salt. La jornada començarà a les 10.30 hores amb una cercavila i continuarà a les 11.30 hores amb la diada castellera. Els Marrecs hi actuaran acompanyats dels Castellers de Vilafranca i de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, dues de les colles més destacades del panorama casteller.
La cita tindrà un caràcter especialment simbòlic per a la colla saltenca, ja que serà la primera vegada que els Marrecs compartiran plaça amb dues colles de gamma extra en una diada commemorativa del seu aniversari. L’actuació s’emmarca en la celebració dels 30 anys d’una entitat que s’ha consolidat com un dels referents de la cultura popular a Salt i al conjunt de les comarques gironines.
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