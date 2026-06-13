Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut Rosesregidor Junts Salttallers il·legals GironaCarlos Sainzanunci Estrella DammMundial futbol
instagramlinkedin

La Fira del Tap i el Suro omple Cassà de la Selva amb quaranta activitats i parades

La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva celebra la seva novena edició amb una àmplia oferta d'activitats i parades al passeig Vilaret

Una demostració de la pela de suro que s'ha fet aquest dissabte.

Una demostració de la pela de suro que s'ha fet aquest dissabte. / X: @firadeltap

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Josep Coll

Josep Coll

Cassà de la Selva

Una quarantena d’activitats i diferents parades tornen a omplir aquest cap de setmana Cassà de la Selva amb motiu de la novena edició de la Fira del Tap i el Suro. A part de la fira que hi ha durant tot el cap de setmana al passeig Vilaret ahir també es va fer una demostració de pela de suro a la sureda de Can Villalonga, un esmorzar de peladors o diferents tallers.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents