La Fira del Tap i el Suro omple Cassà de la Selva amb quaranta activitats i parades
La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva celebra la seva novena edició amb una àmplia oferta d'activitats i parades al passeig Vilaret
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Una quarantena d’activitats i diferents parades tornen a omplir aquest cap de setmana Cassà de la Selva amb motiu de la novena edició de la Fira del Tap i el Suro. A part de la fira que hi ha durant tot el cap de setmana al passeig Vilaret ahir també es va fer una demostració de pela de suro a la sureda de Can Villalonga, un esmorzar de peladors o diferents tallers.
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