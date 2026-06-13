La històrica festa popular La Tamborinada arriba a la seva 49a edició a Girona Est
La Tamborinada celebra la seva 49a edició a Girona Est amb una jornada repleta d'activitats familiars i tallers diversos, finalitzant amb un concert
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Girona Est ha celebrat aquest dissabte matí la 49a edició de La Tamborinada, històrica festa popular impulsada per la Fundació La Roda. Al llarg de la jornada s'han fet diferents tallers, de pinxos de fruita i suc de taronja, de tocs amb la pilota de futbol o de ball de bastons. L'activitat ha acabat una actuació musical a càrrec de Xiula.
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