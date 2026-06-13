Malestar a la Massana de Salt per l’impacte del nou carril bici en l’aparcament
L’associació de veïns farà dilluns una concentració davant l’EUSES per reclamar informació, diàleg i transparència a l’Ajuntament
El nou carril bici projectat a la Massana de Salt ha generat malestar entre veïns i comerciants del barri per la possible afectació sobre l’aparcament i per la falta d’informació sobre les obres. L’Associació de Veïns de la Massana denuncia que l’Ajuntament no els ha fet partícips de les actuacions que ja s’estan duent a terme al barri i reclama més informació, diàleg i transparència.
L’entitat ha convocat una concentració dilluns a les 19 hores al carrer Francesc Macià, davant l’EUSES, per mostrar l’enuig veïnal. El president de l’associació, Miquel Castillo, explica que no han volgut fer la protesta davant de l’Ajuntament perquè es defineixen com una associació «crítica, però no conflictiva» i volen expressar el malestar des del mateix barri.
Castillo assegura que el principal neguit dels veïns és saber quina afectació tindran les obres en el dia a dia de la Massana. En concret, demanen conèixer com transcorreran els treballs, quines molèsties comportaran, si es perdran places d’aparcament i si l’Ajuntament preveu crear-ne de noves per compensar-ho.
Reclamen participar en les decisions
El president veïnal recorda que al febrer van mantenir una reunió de presentació amb l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, en què ja li van traslladar que volien participar en les decisions sobre les actuacions previstes al barri. Segons Castillo, però, aquesta comunicació no s’ha produït. «Només m’assabento de les coses per l’oposició o perquè pregunto als comerciants», lamenta.
L’associació ha difós un cartell amb el lema «La Massana som veïns, no convidats», en què denuncia la falta de comunicació per part del consistori i reivindica que l’opinió dels residents també compta. «Som els qui vivim i fem vida al barri», remarquen des de l’entitat, que demana una reunió informativa amb veïns i comerciants.
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