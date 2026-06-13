Qstura obre al públic la creativitat del seu alumnat amb una mostra de fi de curs
La jornada a Salt inclou exposicions, fashion films i desfilades amb propostes de mainada, joves i estudis professionals
La moda, el patronatge i el talent emergent han estat protagonistes aquest dissabte a Salt amb la mostra de fi de curs de l’escola Qstura. La jornada ha obert al públic el treball fet per l’alumnat durant el curs amb exposicions de projectes, shootings, fashion films i desfilades.
La directora i fundadora de Qstura, Sílvia Castelló, ha impulsat una mostra que reuneix propostes creades per alumnes de diferents nivells, des dels grups de mainada i joves fins als estudis professionals de moda. També hi han participat alumnes de Qstura i Patronatge i dels estudis universitaris ERAM-UdG. L’objectiu és mostrar l’evolució de l’alumnat i el procés creatiu que hi ha darrere de cada peça, des del disseny inicial fins a la posada en escena.
Dues parts
La programació s’ha dividit en dues parts. Al matí, el protagonisme ha estat per als grups de mainada, joves, Qstura i Patronatge. La jornada ha començat a les deu del matí amb l’obertura de portes i una exposició de treballs, shootings, fashion films i photocall. A les dotze del migdia s’ha fet la desfilada i la sessió matinal s’ha tancat a la una.
A la tarda ha estat el torn dels estudis professionals i dels universitaris ERAM-UdG. Les portes s’han obert a les cinc de la tarda i fins a les set del vespre el públic ha pogut visitar els treballs, shootings i fashion films de l’alumnat. La desfilada professional estava prevista a les set del vespre, abans de la festa final amb música, programada fins a les onze de la nit.
Durant tota la jornada també hi ha hagut mini market, servei de bar i zona chill out. L’organització planteja Qstura’t com una celebració del procés creatiu, la moda i la comunitat, però també com una manera de donar visibilitat al talent format dins l’escola.
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