El sopar dels 70 anys del Trueta recull fons per millorar la unitat de cures crítiques cardiològiques
Més de 200 representants d’institucions, empreses i entitats gironines participen en la vetllada celebrada a l’Esperit Roca
El sopar solidari dels 70 anys de l’Hospital Trueta va reunir dijous a la nit més de 200 representants d’institucions, empreses i entitats gironines a l’Esperit Roca. La vetllada formava part dels actes commemoratius de l’aniversari del centre i va servir per recaptar fons per al projecte de millora de la unitat de cures crítiques cardiològiques, referent en l’atenció de pacients amb patologies cardiovasculars d’alta complexitat.
L’acte va comptar amb la presència de representants del teixit institucional, empresarial i social de la demarcació. Entre els assistents hi havia la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el gerent de l’Institut Català de la Salut, Josep Pomar; la presidenta del Consell d’Administració de l’ICS, Montserrat Figuerola; el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia; el rector de la UdG, Josep Calbó; el president del Consell d’Administració de l’IAS, Martí Masferrer; el coordinador del Campus de Salut Girona, Ferran Cordon, i el diputat al Congrés Marc Lamuà.
La gerent de l’Hospital Trueta i de l’IAS, Àngels Morales, va donar la benvinguda als assistents i va agrair la col·laboració de les empreses que han fet possible el vessant solidari del sopar. Els patrocinadors principals han estat Hipra, Eurofirms, Esteve, IB2 Seguretat i Frit Ravich. També es va fer un agraïment a l’equip d’Esperit Roca per l’acollida.
La vetllada va combinar música, testimonis personals i accions solidàries. El vídeo commemoratiu dels 70 anys del Trueta va donar inici a l’acte, conduït per la periodista Clara Sánchez-Castro. Un dels moments destacats va ser l’actuació d’Els Amics de les Arts, que van interpretar diverses cançons del seu repertori.
La música també va tenir un component personal amb la interpretació de Lluny del Mar, una cançó pròpia de Sánchez-Castro inspirada en una experiència viscuda en un box d’urgències del Trueta. També es van projectar càpsules de vídeo amb records personals vinculats al centre, amb veus com les del productor gironí Edmont Roch, l’exfutbolista Àlex Granell i les integrants de Les Anxovetes.
Més de 500 pacients cada any
Durant el sopar, el doctor Ramon Brugada, cap del Servei de Cardiologia del Trueta, va explicar la importància de disposar al territori d’una unitat especialitzada en l’atenció de pacients cardíacs greus. Segons l’hospital, la Unitat de Cures Crítiques Cardiològiques atén cada any més de 500 pacients en situació clínica complexa, amb casos com l’infart agut de miocardi, l’aturada cardíaca o el postoperatori de cirurgia cardíaca.
El vessant solidari també es va completar amb un sorteig de 10 lots d’obsequis aportats per entitats i empreses de la demarcació. El sopar va acabar amb un brindis col·lectiu pel present i el futur del Trueta. Morales va agrair el suport d’institucions, empreses i societat civil i va defensar que aquest compromís ha permès «créixer, innovar i reforçar un projecte compartit que va molt més enllà d’un hospital».
La commemoració dels 70 anys del Trueta continuarà durant els pròxims mesos amb diverses activitats, entre les quals hi ha una jornada de portes obertes prevista per al 24 d’octubre, coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
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