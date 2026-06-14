Castells de gamma extra i "molt d'orgull" a la plaça del Vi de Girona per celebrar els 30 anys dels Marrecs de Salt
Una cercavila pel centre de la ciutat i concerts a la Devesa culminen un aniversari "molt especial" per a la colla
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Els Marrecs de Salt han celebrat els 30 anys de colla aquest diumenge amb una diada "plena d'orgull" i amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels Castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han descarregat un 4 de 9 amb folre i l'agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona que han acompanyat els Marrecs en un aniversari per "reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya". "Els joves arriben amb força i ganes, aquesta és la clau perquè segueixo molts anys més", diu la Pilar Colell, que fa 30 anys que va entrar als Marrecs i no pensa sortir-ne.
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