Transports Municipals del Gironès licita la compra de fins a dotze autobusos elèctrics per nou milions d'euros
La renovació de la flota de TMG, amb una mitjana d'edat de més d'onze anys, busca reduir avaries i millorar el confort dels usuaris
Transports Municipals del Gironès ha tret a licitació un contracte que permetrà comprar fins a dotze autobusos elèctrics perquè circulin per Girona si hi ha disponibilitat de crèdit i les necessitats reals del servei ho justifiquen. El valor estimat és de nou milions si s’executen totes les opcions previstes. El contracte es preveu formalitzar aquest setembre i s’allargarà fins al 30 de novembre de 2027, amb la possibilitat de dues pròrrogues de catorze mesos cadascuna.
L’única compra segura que quedarà formalitzada automàticament un cop se signi el contracte és la d’un primer autobús elèctric, amb càrrec al pressupost del 2026. Fins al novembre de 2027 es podrien adquirir fins a tres vehicles més, fins a arribar a un màxim de quatre en el període inicial. En cas que TMG prorrogui el contracte, es podrien comprar fins a quatre autobusos més en cadascuna de les dues pròrrogues, fins al màxim de dotze unitats. El preu unitari previst és d'uns 750.000 euros.
El contracte detalla que els nous vehicles hauran de ser elèctrics, de dotze metres, integrals i autoportants, amb el xassís i la carrosseria del mateix fabricant. TMG defensa aquesta opció perquè considera que aquests autobusos tenen més qualitat, presenten menys problemes tècnics, faciliten el manteniment, redueixen les incidències i minimitzen les estades al taller. També apunta que generen menys vibracions i sorolls durant la marxa, cosa que millora el confort dels usuaris.
El contracte que ha sortit a licitació només obliga a adquirir un vehicle, però la xifra podria augmentar segons la disponibilitat de crèdit i les necessitats
Els vehicles hauran de tenir autonomia suficient per cobrir el recorregut diari de les línies L1 i L2, considerades les més exigents de TMG. Aquesta exigència no vol dir que els nous autobusos hagin de circular només per aquest trajecte, sinó que han de poder ser intercanviables entre diferents línies i mantenir la polivalència de la flota. La L1 fa el recorregut des de l’Avellaneda fins a Montjuïc, passant per l’avinguda Ramon Folch, entre altres punts. La L2 també surt de l’Avellaneda, passa per l’estació d’autobusos i arriba fins a l’Hospital Josep Trueta.
Renovar la flota
Actualment, el servei de TMG està format per 36 autobusos en actiu. La memòria justificativa del contracte detalla que els vehicles «han de funcionar en perfectes condicions» i passar les inspeccions tècniques que estableix la normativa. També especifica que l’edat mitjana de la flota en actiu al final del 2025 era d’11,17 anys, i de 8,9 anys en hora punta amb reforços.
El document reconeix que «cal una renovació periòdica» dels autobusos per reduir les parades per avaries i el cost de les reparacions. Amb la incorporació de més vehicles elèctrics, TMG també vol avançar cap a una flota de zero emissions. Aquesta compra s’emmarca en les actuacions de l’Ajuntament de Girona vinculades a la implantació de la zona de baixes emissions i al foment d’una mobilitat més sostenible, activa i segura.
La tria de vehicles de dotze metres també respon a la voluntat de guanyar capacitat. Tot i que Girona té una trama urbana amb pocs grans eixos viaris i molts carrers estrets o irregulars, TMG defensa que aquesta mida permet absorbir més viatgers i és l’estàndard habitual del transport urbà que ofereixen els fabricants.
Els dos primers autobusos elèctrics van circular a Girona per primera vegada el 2023. Fins llavors, la flota tenia una desena de busos de gas i la resta funcionaven amb combustibles fòssils. Els dos vehicles són del model E-way d’Iveco i van ser adquirits per 1,2 milions d’euros, 400.000 dels quals finançats amb fons Next Generation.
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