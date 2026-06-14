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Un petit incendi malmet part de la fusta del Pont de Sant Feliu de Girona

Les flames, originades en papers i caixes, van afectar part de la superfície de fusta de l'estructura

Un grup de turistes al pont de Sant Feliu, en una imatge d'arxiu

Un grup de turistes al pont de Sant Feliu, en una imatge d'arxiu / Marc Martí Font

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Núria León

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada en un petit incendi al Pont de Sant Feliu de Girona, a la zona del Cul de la Lleona.

L'avís es va rebre a les 4.06 hores per un foc que afectava papers i caixes situats sobre el pont. Les flames van acabar malmetent part de la superfície de fusta de l'estructura, ubicada sobre els elements metàl·lics.

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Una dotació dels Bombers va treballar durant aproximadament una hora per extingir el foc i sanejar la zona afectada. No hi va haver persones ferides

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