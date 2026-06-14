El "Posa't la Gorra!" torna a passar per Girona per sensibilitzar sobre el càncer infantil i juvenil
L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) planteja un canvi d'ubicació per a la propera edició de la campanya a la capital gironina, buscant un espai amb més ombra
En un dia en què la gorra era més necessària que mai, un cop més Girona ha acollit una nova edició de la festa del “Posa’t la Gorra!”, impulsada per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc). La trobada combina l'ambient festiu amb la voluntat de sensibilitzar la societat sobre el càncer infantil i juvenil i recaptar fons per mantenir els serveis que l’entitat ofereix gratuïtament a les famílies.
Avui posar-se la gorra era un gest solidari cap als infants i joves amb càncer. La jornada que organitza l'Afanoc s'ha celebrat un altre cop a la plaça Salvador Espriu, que ha acollit des de les 10:30 h fins a les 13:30 h diversos tallers, actuacions, concerts i, sobretot, una família que ha explicat la seva experiència personal. Sergi Carbonell ha sigut l'encarregat de presentar l'esdeveniment, que ha arrencat amb l’actuació dels GraLlers de la Colla Gegantera. Sota l'ombra de les carpes, les famílies que han anat passant pel "Posa't la Gorra!" d'avui, han gaudit d'un espectacle de clown de La Bleda, d'una actuació de ball de l’Escola Maribel Bover i també d'un concert familiar de Jordi Tonietti.
La gorra és un dels complements que sovint porten pacients oncològics durant el seu tractament mèdic. Un dels que lluita contra la malaltia és Pau Terricabras, que avui ha pujat a l'escenari per compartir-ho. La família de la Garrotxa ha assegurat que l'Afanoc els ha donat "un suport molt gran" i han volgut posar en relleu la doble cara de l'entitat: "la investigació i l'ajuda a les famílies". La Casa dels Xuklis és un recurs temporal on poden quedar-s'hi les famílies que s’han de desplaçar als hospitals de referència de Barcelona perquè els seus fills i filles rebin tractament. La família Terricabras ha assegurat que ha estat clau per a ells: "Estar allà ens permetia rebre el tractament al matí i fer vida amb altres nens i famílies a la tarda".
Des de l'organització han notat que l'assistència ha sigut força menor a l'edició que van fer el passat octubre; han assegurat que la calor i la data els ha jugat una mala passada: "El fet és que no podíem deixar de fer-ho perquè al final és una jornada de sensibilització", ha assegurat Narcís Serrats, gerent de l'Afanoc. L'entitat fa dos anys que és present a Girona i en la jornada d'avui ha comptat amb la presència de la Diputació, la Generalitat Social, Salut i Educació: "Tot i coincidir amb la jornada castellera, els hem tingut aquí i també a les famílies que són el centre", ha destacat Serrats. Davant aquesta davallada en l'assistència i la forta calor que ni les gorres podien atenuar, l'organització planteja un canvi d'ubicació per al pròxim "Posa't la Gorra!": "Estàvem parlant de la Devesa, que té més ombra... Sigui on sigui, ho tornarem a fer".
En aquesta segona edició de la jornada a Girona, i en les altres que han acollit diverses poblacions del territori català, els assistents han pogut contribuir a la causa. Amb un donatiu de 8 euros es podia adquirir la gorra d’aquesta 25a edició de la campanya, dissenyada per l’artista Joan Turu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Genís Rovira, creador d'Hort de Butxaca: 'Molta gent no utilitza l'hort com un espai terapèutic, sinó per saber d'on ve el que menja
- Llei de costes ho prohibeix: aquestes són les sancions per a les persones que extreguin sorra, petxines o pedres de la platja
- Carta d'una lectora: 'Fa mesos que vivim en un bucle insostenible d'ocupacions conflictives
- L'espectacle de la Sagrada Família es va preparar en secret als voltants de Celrà
- Dos homes detinguts a Girona per pagar a menors a canvi de sexe
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- Carlos Sainz torna a circular pels Àngels gairebé 40 anys després