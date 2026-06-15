La comissaria regional dels Mossos a Salt: un projecte anunciat fa disset anys i que mai es va construir
Interior va anunciar el 2009 que l’equipament estaria enllestit el 2012, però el canvi de Govern i les limitacions pressupostàries el van deixar aturat
La futura comissaria regional dels Mossos d’Esquadra a Salt recupera un projecte anunciat per primera vegada fa disset anys, però que mai es va arribar a construir. L’any 2009, el Departament d’Interior ja va avançar que el municipi tindria unes noves dependències policials el 2012 i que aquestes podrien acollir serveis de la Regió Policial de Girona.
L’anunci el va fer el llavors secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Boada (ICV), després de reunir-se amb l’alcaldessa de Salt d’aquell moment, Iolanda Pineda. El projecte responia a les necessitats detectades pel Departament una vegada completat el desplegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya. Les instal·lacions s’havien de construir inicialment en una parcel·la municipal de 4.500 metres quadrats situada a l’encreuament de l’avinguda d’Alfons Moré amb el carrer de Llevadores, a tocar de Girona i al costat de l’Hospital de Salt. La Generalitat preveia que l’equipament entrés en funcionament l’any 2012.
El plantejament anava més enllà d’obrir una comissaria local. Interior també volia aprofitar la construcció per modernitzar i ampliar la seu regional dels Mossos, situada al complex policial de Vista Alegre de Girona. L’aleshores alcaldessa va defensar que el projecte permetia cobrir tant la necessitat de Salt de disposar d’una comissaria com la del Departament de construir una nova àrea regional.
La proposta va evolucionar durant els mesos següents. El Govern va arribar a presentar la maqueta d’una futura seu regional d’uns 10.000 metres quadrats, cinc vegades més gran que les dependències de Vista Alegre, distribuïda en un edifici de tres plantes. La previsió era començar les obres el 2011 i tenir-les acabades l’estiu del 2013. El nou complex havia de concentrar la sala regional de comandament, els serveis de Trànsit, l’Àrea Territorial d’Investigació Criminal, la policia científica, la policia administrativa, la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà, l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), els TEDAX i la Unitat Canina.
El projecte, però, va quedar aturat després del canvi de Govern a la Generalitat. El conseller d’Interior Felip Puig (CiU) va anunciar el 2011 que totes les infraestructures policials previstes per l’executiu anterior serien revisades davant el nou escenari econòmic i pressupostari. Puig va considerar difícil que les obres de Salt poguessin començar a curt termini i la iniciativa va quedar «al congelador».
La coordinació entre els Mossos i la Policia Local
L’Ajuntament ja havia cedit els terrenys per fer possible la construcció. L’aleshores alcalde, Jaume Torramadé, va apostar per reforçar la coordinació entre els Mossos i la Policia Local en comptes de duplicar recursos, mentre que Pineda defensava que la seu regional hauria permès concentrar uns 600 agents al municipi i millorar-ne la cobertura policial.
Ara, disset anys després del primer anunci, Salt torna a plantejar-se com a seu regional dels Mossos a les comarques gironines. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la intenció és construir el nou equipament a les parcel·les dels números 11 i 15 del carrer de Marie Curie, al costat de l’Institut de Vilablareix. El ple municipal debatrà aquest dilluns els acords necessaris per desencallar l’operació, que el PSC situa en una inversió de prop de 30 milions d’euros. Si el projecte tira endavant, els serveis regionals abandonaran finalment el complex de Vista Alegre de Girona i es traslladaran a Salt, tal com ja s’havia començat a projectar l’any 2009.
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