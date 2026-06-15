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Un estudi de la UdG revela una comunitat hondurenya a Girona majoritàriament femenina i jove amb fragilitat econòmica

El treball detalla que la majoria són dones joves amb formació, però amb dificultats econòmiques i en situacions d'irregularitat administrativa

La presentació de l'estudi es va fer dissabte passat.

La presentació de l'estudi es va fer dissabte passat. / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

La comunitat hondurenya resident a Girona i la seva àrea urbana és majoritàriament femenina, jove i amb un nivell formatiu rellevant, però alhora arrossega una situació de fragilitat econòmica i una bossa important d’irregularitat administrativa. Aquest és un dels principals retrats que dibuixa l’estudi «La comunitat d’origen hondurenya a Girona: Anàlisi de vulnerabilitats, perills i actius, i propostes d’actuació», elaborat pel Grup de Recerca en Ciència Política de la Universitat de Girona (UdG) i finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Els resultats es van presentar el passat dissabte 13 de juny al matí a l’Ateneu Eugenienc, en una trobada amb persones i representants de col·lectius d’origen hondureny. La sessió va servir per exposar les conclusions del treball i, posteriorment, obrir un espai de debat i reflexió a través de dinàmiques participatives. La jornada es va tancar amb un concert de la Marchingband Girona i una mostra de gastronomia hondurenya.

L’estudi, qualificat de pioner, es basa en 322 enquestes, una vintena d’entrevistes en profunditat, treball etnogràfic i recerca documental. El treball ofereix una fotografia àmplia de la comunitat hondurenya al territori i analitza aspectes com l’origen, les trajectòries migratòries, la situació socioeconòmica i les expectatives de futur d’un col·lectiu que ha crescut de manera notable durant les darreres dues dècades.

Una imatge de la trobada de dissabte passat.

Una imatge de la trobada de dissabte passat. / DdG

Una comunitat jove, femenina i amb dificultats econòmiques

Segons les dades recollides, el 77% de la comunitat és formada per dones i l’edat mitjana se situa en els 34 anys. A més, el nivell educatiu és remarcable: el 59%estudis secundaris i el 25,7% compta amb estudis universitaris. La majoria va arribar a Catalunya en edat jove, amb una mitjana de 24 anys, i acumula uns 12 anys de residència al país.

Pel que fa a l’origen, set de cada deu persones provenen del departament de Francisco Morazán, sobretot de Tegucigalpa i Talanga. Els principals motius de migració són els econòmics (49%) i els familiars (39%), i més de la meitat de les persones enquestades van arribar pel seu compte. L’estudi diferencia quatre onades migratòries, des del cicle expansiu anterior al 2007 fins al repunt posterior a la pandèmia.

En l’àmbit legal, el 58% ja disposa de nacionalitat espanyola, mentre que un 22%permís de residència i un 20% continua sense documentació. Territorialment, la major part resideix a Girona ciutat (70%) i, en segon lloc, a Salt (16,8%).

L’informe també posa el focus en les dificultats materials. El 68% assegura que tindria problemes per afrontar una despesa imprevista, tot i que gairebé la meitat, un 47%, envia remeses a Hondures, sobretot les persones amb fills al país d’origen. En el mercat laboral, els sectors més habituals són la neteja i el treball domèstic (19%), la restauració (9%), el comerç (8%) i les cures (7%), amb una forta divisió de gènere entre feines feminitzades i ocupacions masculinitzades.

Malgrat aquestes dificultats, la salut autopercebuda és bona o molt bona en el 84% dels casos. Ara bé, les persones sense documentació afirmen patir més problemes de salut i també més situacions de discriminació. En conjunt, un 20% assegura haver-ne patit.

Pel que fa a les expectatives de futur, el 43% valora positivament la seva situació a Catalunya, mentre que un 72% considera dolenta o molt dolenta la situació a Hondures. Aquesta diferència ajuda a explicar que només un 23% tingui una intenció clara de tornar, mentre que un 44% ho descarta del tot.

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Per al grup de recerca, totes aquestes dades permeten entendre millor una comunitat plenament integrada en el teixit social gironí i ofereixen informació útil per a administracions, entitats i responsables públics que treballen en integració, cohesió social i planificació comunitària.

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