Girona contractarà un tècnic per dissenyar el seu primer Pla Local de Seguretat
La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, defensa que el document ha de servir per decidir «on focalitzar les forces» en les polítiques de seguretat
L’Ajuntament de Girona contractarà una figura tècnica per elaborar el primer Pla Local de Seguretat de la ciutat. La persona que s’incorpori al consistori s’encarregarà de plantejar el document, que ha de servir per definir les prioritats municipals en aquest àmbit durant els pròxims anys.
Ho ha explicat la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, en una entrevista a TV Girona, on ha defensat que es tracta d’una «gran notícia» per a la ciutat. «Amb els anys que portem de democràcia a l’Ajuntament de Girona no hi havia hagut aquesta figura i, per tant, estem molt contents de començar a impulsar-la», ha afirmat. Aliu ha assegurat que l’Ajuntament ja disposa dels diners necessaris per poder fer aquesta contractació. Segons la regidora, el Pla Local de Seguretat ha de permetre detectar «allà on hem de focalitzar les forces» en matèria de polítiques de seguretat a la ciutat.
«Visió de proximitat»
La regidora ha vinculat l’elaboració del document amb una «visió de proximitat». En aquest sentit, ha explicat que la instrucció del govern municipal serà treballar perquè «la policia també camini, que estigui als barris, que conegui la problemàtica de cada barri i que, per tant, pugui atendre aquelles necessitats especials».
El Pla Local de Seguretat s’elaborarà, segons ha detallat Aliu, «sempre de la mà» de la Policia Municipal, del cos d’agents cívics, de les entitats i de les associacions. La regidora també ha apuntat que el procés haurà d’incorporar la participació de la ciutadania. «Es tracta de fer participar la ciutadania en aquest procés per determinar com ha de ser aquest pla i com volem que sigui la política de seguretat en els propers anys a la ciutat», ha assenyalat Aliu durant l’entrevista.
La regidora ha recordat que Guanyem Girona ja portava aquesta proposta al programa electoral i que era una de les mesures que la formació considerava prioritàries en l’àmbit de la seguretat. «Nosaltres ho teníem molt clar. A la campanya ho vam demanar, en el nostre programa ho portàvem i, per tant, és un dels punts que sabíem que sí o sí en polítiques de seguretat s’havien de portar a terme», ha afirmat.
Aliu ha situat aquest pas dins del full de ruta que, segons ha explicat, Guanyem Girona s’ha marcat en matèria de seguretat durant aquest mandat. En aquest sentit, ha dit que el primer objectiu va ser «solucionar el conflicte que hi havia amb la policia» quan el nou govern va entrar a l’Ajuntament. Després, ha afegit, la prioritat ha estat «millorar» i fer «més eficient» la Policia Municipal. Ara, segons la regidora, toca treballar en el Pla Local de Seguretat.
La proposta del govern municipal coincideix amb altres iniciatives sobre seguretat plantejades a l’Ajuntament. El PSC, per la seva banda, ja havia proposat un pla de seguretat integral amb patrulles de proximitat, mediadors urbans, eines tecnològiques per detectar incidències en temps real i un telèfon directe amb la Policia Local operatiu les 24 hores.Els socialistes també plantegen la declaració de zones de revitalització comercial, amb inversions en pavimentació, enllumenat, jardineria i millora de l’entorn urbà, incentius fiscals per al comerç local i campanyes específiques sota el lema «Girona, cuidem-la».
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