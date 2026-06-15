La coberta de la pista poliesportiva de Fontajau s'inaugura oficialment amb una festa veïnal
Els veïns del barri celebren la finalització d'unes actuacions que van néixer d'un pressupost participat el 20217 i que ha superat obstacles empresarials
Tot i que fa algunes setmanes que es van donar per finalitzades les obres, la coberta de la pista poliesportiva de Fontajau ha estat inaugurada oficialment aquest dilluns a la tarda. Ho ha fet amb música, ball i un berenar saludable, abans del plat fort de la Festa Major del barri que arrencarà aquest divendres. Després de molts anys batallant i reivindicant la coberta, els veïns podran celebrar diferents activitats de la Festa Major en aquest espai fins al 24 de juny.
El president de l'associació veïnal, Joan Serra, ha detallat que estan "molt contents" que aquesta coberta, per fi, sigui una realitat. La raó és que la proposta de fer una coberta va ser una de les seleccionades en els pressupostos participats del 2017 i del 2018. Anteriorment, hi havia hagut dos intents per fer les actuacions, però per diferents motius, les empreses adjudicades no van acabar els treballs. "En alguns moments hi havia la percepció que no es faria", ha assegurat Serra.
Aglomerats Girona SA ha estat l'empresa que s'ha encarregat de posar la coberta per 642.169,59 euros. S'ha actuat en una superfície de 1.750 metres quadrats i l’estructura està formada per catorze pilars i set bigues de fusta laminada de 35 metres, que sostenen una coberta lleugera amb aïllament tèrmic i plaques fonoabsorbents. "És una bèstia d'estructura", ha corroborat el president de l'associació veïnal, que ha afegit que, a part "d'útil", és "maca" i "singular".
En alguns moments hi havia la percepció que no es faria, però ara es veu una coberta bèstia que, a part d'útil és "maca i singular
Una pista "plena de vida"
L'alcalde, Lluc Salellas, i altres membres de l'Ajuntament han assistit a l'acte. Salellas ha destacat que la coberta permetrà "sumar usos que ompliran de vida la pista i que faran de Fontajau i de Girona un lloc millor per viure-hi". L'alcalde també ha posat èmfasi en la necessitat que la ciutat tingui equipaments públics i comunitaris perquè estan "pensats per a tenir uns carrers més vius". Tot plegat en una època en què creix "l’individualisme, l’aïllament digital i la desconfiança cap a l’altre".
Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha apuntat que després de tots els "inconvenients derivats dels incompliments de les anteriors empreses adjudicatàries del contracte, és una satisfacció poder inaugurar la coberta". Ha posat èmfasi també en el "treball intens" portat a terme en el mandat anterior (quan governaven Junts i ERC).
La Festa Major
L'acte d'aquest dilluns ha estat un preludi de la Festa Major del barri que comença aquest divendres. Serra ja ha avisat que "aquest any serà experimental", perquè fins fa poc la coberta no estava acabada i aspectes com "la il·luminació o col·locar les coses han canviat". "Ara és tot nou", ha remarcat,i ja ha donat per fet que amb la "prova" que es fa enguany "sortiran coses que s'hauran de millorar". Així i tot, ha assegurat que "la voluntat i les ganes hi són".
La Festa Major de Fontajau es va traslladar de la pista poliesportiva situada entre l’avinguda de l’Amical Mauthausen i el carrer d’Antoni Varés Martinell fa una dècada i també es va aprofitar per fer la guingueta. Serra ha indicat que la plaça de la Font, on es feia abans, havia "quedat petita". Durant els últims anys es va instal·lar un embalat per celebrar els actes. També recorda que hi va haver un any que havien començat unes obres (que finalment no van acabar) i van haver de traslladar les activitats a l'aparcament de davant el camp de futbol on juga l'Atlètic Sant Ponç, però "no va anar gaire bé", perquè "quedava molt allunyat de la guingueta".
Plaques solars
Amb tot, les actuacions encara no han acabat. Està previst que el mes vinent s'iniciï la segona fase del projecte que consistirà a instal·lar 396 plaques fotovoltaiques de 540 watts. La col·locació d'aquest camp solar no estava contemplada quan es va adjudicar per primer cop el projecte el 2019.
Serà una base d’autoconsum col·lectiu, de manera que l’energia es distribuirà entre equipaments municipals situats a menys de dos quilòmetres. Entre d'altres, l'Ajuntament, el Mercat del Lleó o les escoles de Domeny i Taialà. La previsió és generar 278.000 kilowatts l'hora d'energia, cosa que suposaria un estalvi d'uns 50.000 euros l'any per al consistori. D'aquesta energia, se'n preveu aprofitar un 95,29%, mentre que la resta es compensarà o vendrà.
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