Maltractament a persones grans a Girona: 138 casos detectats el 2025 i estratègies per combatre'ls
L'Ajuntament de Girona impulsa un protocol municipal i una Comissió pels Drets de les Persones Grans per millorar la detecció i prevenció d'abusos
Les comarques gironines van registrar 138 nous casos de maltractament a persones grans durant el 2025, dels quals 10 corresponen a Girona ciutat. És la primera vegada que aquestes dades es recullen a través d’un sistema compartit, la plataforma REDCap, que permet obtenir una fotografia més precisa d’una realitat sovint invisible. El maltractament psicològic o emocional continua sent la forma més habitual de vulneració, present en el 63% dels casos detectats, seguit del maltractament econòmic (54,3%), la negligència (42%) i el maltractament físic (30,4%).
En el cas de Girona, la major part dels deu casos detectats durant l’any passat els han identificat els serveis socials municipals i els serveis de salut. Les tipologies més habituals han estat la negligència, el maltractament psicològic i el maltractament físic. Aquestes xifres, segons el consistori, evidencien que el maltractament cap a les persones grans també és una realitat present a la ciutat i que calen eines específiques per prevenir-lo i abordar-lo.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Girona està desplegant una estratègia local específica articulada a partir de dues línies de treball: la redacció d’un protocol municipal de prevenció, detecció i intervenció i la creació d’una Comissió pels Drets de les Persones Grans i el Bon Tracte.
Protocol municipal i nova comissió
D’una banda, la comissió tècnica municipal constituïda durant el 2025, integrada pels diferents serveis implicats, està ultimant el protocol que ha de fixar un marc comú d’actuació per als professionals i reforçar la detecció precoç, la coordinació entre recursos i la resposta davant de situacions de risc.
De l’altra, el consistori preveu crear la Comissió pels Drets de les Persones Grans i el Bon Tracte, vinculada al Consell Municipal de la Gent Gran de Girona. Aquest nou espai vol impulsar accions de sensibilització i prevenció, defensar els drets de les persones grans i reforçar la implicació d’entitats, serveis i agents de proximitat en la detecció i l’acompanyament de situacions de vulnerabilitat.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez Villagrasa, ha subratllat que “darrere de cada situació de maltractament hi ha una persona gran que pateix, sovint en silenci, en una situació de màxima vulnerabilitat i amb els seus drets més bàsics compromesos”. Segons ha afegit, la prevenció i la sensibilització “no poden recaure només en els serveis especialitzats: són un compromís col·lectiu”.
En paral·lel, la Comissió Tècnica de Drets i Bon Tracte a les Persones Grans de les Comarques Gironines, integrada per les catorze àrees bàsiques de serveis socials, la Regió Sanitària de Girona, la Generalitat i altres organismes col·laboradors, ja ha presentat als ajuntaments el balanç del 2025 i continua treballant per millorar la detecció, la coordinació professional i la resposta institucional davant d’aquestes situacions.
Amb tot, Girona vol consolidar una xarxa estable de treball que permeti avançar cap a una resposta integral, coordinada i efectiva, i reforçar alhora el seu compromís com a ciutat cuidadora, inclusiva i respectuosa amb la dignitat i els drets de les persones grans.
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