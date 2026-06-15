Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
El ple debatrà aquest dilluns els acords per fer possible la nova comissaria, que el PSC vincula a una inversió de prop de 30 milions d’euros
Els Mossos d’Esquadra traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines. El ple municipal debatrà aquest dilluns els acords necessaris per fer possible la implantació d’una nova comissaria regional al municipi, una operació que el PSC vincula a una inversió de prop de 30 milions d’euros.
Segons ha explicat el grup municipal socialista, l’acord s’ha treballat durant les darreres setmanes amb el Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament de Salt. La formació defensa que l’actuació permet desencallar una de les inversions més importants de les darreres dècades al municipi i reforçar el paper de Salt dins l’estructura territorial dels Mossos d’Esquadra.
El portaveu del PSC a Salt, Joan Martín, ha destacat que «la seguretat és una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes de Salt» i ha defensat que calia aprofitar una oportunitat com aquesta. «Parlem d’una inversió històrica que reforçarà els recursos policials i millorarà la seguretat del municipi durant les pròximes dècades», ha afirmat.
Martín també ha remarcat que el PSC ha tingut un paper determinant en la construcció del consens necessari per fer possible l’acord. «Durant les darreres setmanes hem defensat que qualsevol acord important per a Salt havia d’anar acompanyat de beneficis reals per al municipi», ha assegurat. Segons el portaveu socialista, la nova comissaria aportarà nous recursos, reforçarà la capacitat de resposta policial i situarà Salt «en una posició estratègica» per afrontar els pròxims anys.
El PSC considera que l’acord és una «molt bona notícia» per al municipi i defensa que demostra la utilitat de la política quan serveix per aconseguir inversions i equipaments. La formació assegura que continuarà treballant perquè els compromisos derivats de l’acord es desenvolupin amb la màxima celeritat.
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