El ple de Salt avala la comissaria regional dels Mossos: acord entre Interior, govern local i PSC
El pacte també permetrà ampliar en 1.500 metres quadrats les dependències compartides pels Mossos i la Policia Local
El ple de Salt ha avalat aquest dilluns l’acord perquè la futura comissaria regional dels Mossos d’Esquadra de les comarques gironines s’instal·li al municipi. El pacte, negociat entre el Departament d’Interior, el govern municipal (ERC i Junts) i el PSC, també preveu ampliar en 1.500 metres quadrats les actuals dependències compartides pels Mossos i la Policia Local.
Segons ha pogut saber Diari de Girona, la intenció és construir la nova seu regional a les parcel·les situades als números 11 i 15 del carrer de Marie Curie, al costat de l’Institut de Vilablareix. El projecte comportarà el trasllat a Salt dels serveis regionals que actualment es troben al complex policial de Vista Alegre de Girona. La implantació de la nova comissaria regional està vinculada a una inversió de prop de 30 milions d’euros, segons les dades facilitades pel PSC. L’acord polític permetrà iniciar els tràmits perquè els terrenys municipals es posin a disposició del Departament d’Interior i s’hi pugui desenvolupar el futur equipament.
L’ampliació de l’actual comissaria de districte
Les converses entre les tres parts també han permès incorporar l’ampliació de l’actual comissaria de districte de Salt, que comparteixen els Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Les noves dependències ocuparan 1.500 metres quadrats més a l’espai situat darrere de l’edifici actual, al passatge de Joan Güell i Olivé.
Amb l’acord aprovat, l’Ajuntament es compromet a completar els tràmits urbanístics necessaris per posar aquests terrenys a disposició d’Interior. L’ampliació ha de permetre augmentar l’espai de les dependències policials i, segons el govern municipal, afavorir l’arribada de més agents a Salt.
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, ha celebrat que les negociacions hagin permès acordar les dues actuacions. «Quan sumem forces i pensem en el millor per Salt es donen resultats com aquests, que permeten garantir l’arribada de la comissaria regional al municipi, però també l’ampliació de la comissaria compartida entre Mossos i Policia Local», ha afirmat. Alarcón ha vinculat les noves infraestructures policials amb el futur creixement del municipi. Segons l’alcaldessa, l’acord permet avançar-se a les necessitats que es derivaran del desenvolupament del sector sud de Salt.
El portaveu municipal del PSC, Joan Martín, ha qualificat l’acord de «pas històric» i ha defensat que les dues actuacions reforçaran la presència policial al municipi. Martín també ha reivindicat el paper de la seva formació en les negociacions i ha assegurat que el PSC ha estat «determinant per construir el consens necessari». «Durant les darreres setmanes hem defensat que qualsevol gran acord polític havia de comportar beneficis reals i tangibles per al municipi», ha assenyalat el portaveu socialista. Segons Martín, Salt guanya així «noves infraestructures policials, més recursos i una inversió de prop de 30 milions d’euros».
Tres operacions de crèdit
Les negociacions també han facilitat l’aprovació de tres operacions de crèdit per executar inversions incloses en el pressupost municipal del 2026 per un import superior als cinc milions d’euros. Aquest punt ha rebut els vots favorables dels cinc regidors del PSC, així com dels grups municipals d’ERC i Junts.
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