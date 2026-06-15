Veïns de la Massana protesten contra el nou carril bici de Salt
Els manifestants reclamen informació sobre les obres, l'impacte sobre l’aparcament i les alternatives previstes
Veïns de la Massana de Salt s’han concentrat aquest dilluns al carrer de Francesc Macià de Salt per mostrar el seu malestar amb el nou carril bici projectat al barri. La protesta, convocada per l’Associació de Veïns de la Massana, s’ha celebrat davant de l’EUSES, en un dels punts on ja s’estan executant les obres.
Els assistents han reclamat a l’Ajuntament més informació, diàleg i transparència sobre l’actuació. El principal neguit és la possible pèrdua de places d’aparcament i les molèsties que els treballs poden comportar per als residents i els establiments de la zona. L’entitat denuncia que el consistori no ha fet partícips els veïns de les decisions sobre el projecte. El seu president, Miquel Castillo, havia explicat que l’associació només coneixia els detalls de les actuacions a través de l’oposició o després de preguntar als comerciants.
Amb el lema «La Massana som veïns, no convidats», l’associació reclama una reunió informativa per conèixer com es desenvoluparan les obres, quantes places d’estacionament es podrien eliminar i si se’n crearan de noves per compensar-les.
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