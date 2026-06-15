Vistiplau definitiu a la pròrroga de La Mirona de Salt fins al juny del 2027
La CUP i el PSC permeten aprovar la continuïtat de la sala després que la proposta no prosperés en el ple del mes passat
La pròrroga de La Mirona fins al juny del 2027 ja és definitiva. El ple de Salt ha aprovat aquest dilluns mantenir la gestió de la sala en mans de RGB Music SL amb 16 vots favorables i quatre en contra, de Vox. La CUP, com va avançar Diari de Girona, i el PSC han donat suport a la proposta després que no prosperés el mes passat.
La pròrroga vigent s’esgotava el pròxim 25 de juny i, sense un nou acord, l’equipament hauria hagut d’aturar formalment l’activitat. La decisió dona un any més a l’Ajuntament per preparar la futura licitació i el reglament que haurà de definir el nou model de funcionament de la sala. El regidor de Cultura, Antoni Vidal (ERC), ha assumit la seva responsabilitat per haver arribat a aquesta situació i ha reconegut que durant l’últim any no s’havia informat els grups de l’oposició «com tocava». També ha destacat la disposició de la CUP i el PSC per arribar a una entesa.
Negociar amb l’oposició
El portaveu cupaire, Roger Bigas, ha recordat que el seu grup havia rebutjat la proposta en l’anterior ple perquè considerava que el govern no havia fet la feina a temps. La diferència, ha explicat, és que durant les últimes setmanes l’executiu ha començat a negociar amb l’oposició. Bigas també ha defensat que l’Ajuntament ha de poder incidir en el futur model de La Mirona perquè es tracta d’un equipament municipal. El cupaire ha remarcat que nombroses persones s’han interessat pel futur de la sala i ha reivindicat el seu paper dins l’oferta cultural de Salt.
El portaveu del PSC, Joan Martín, ha mantingut les crítiques a la «manca de planificació» que, segons els socialistes, ha conduït fins a aquesta situació. Tot i això, ha justificat el vot favorable perquè «Salt no es pot permetre que l’equipament tanqui».
Vox hi ha votat en contra. El seu portaveu, Sergi Fàbri, ha criticat que la situació no s’hagi resolt durant l’últim any. L’alcaldessa, Cristina Alarcón, ha agraït els vots favorables de la CUP i el PSC i els ha qualificat de «mostra de responsabilitat».
Subscriu-te per seguir llegint
- La dona de vermell en els Planeta
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Els cargols a la llauna amb secret de Can Barris
- Oriol Junqueras: «Hem de defensar Catalunya d’aquells que li volen mal, com Aliança Catalana»
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Un projecte de 500 milions d'euros vol crear a Blanes un gran parc de reciclatge industrial i fins a 600 llocs de treball
- La Festa Major de Palamós recupera les atraccions de fires que estaran a un nou emplaçament
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»