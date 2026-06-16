Campiona del món de ciclisme després de recuperar-se duna lesió a Girona i pujar a Sant Miquel
Canadenca i de 24 anys llueix el maillot amb l'arc de Sant Martí per les carreteres gironines
Aquests dies se la pot veure per les carreteres gironines. Amb el maillot amb l'arc de Sant Martí, que vol dir que és la campiona del món i el casc rosa del seu equip EF Education-Oatly . La canadenca Magdeleine Vallières fa estades a Girona entre cursa i cursa.
De fet, durant una lesió que la va tenir sense poder competir, va estar-se per la capital gironina i va aporfitar per gaudir de l'eix comercial gironí, agafar musculatura al gimàs i caminar amb amigues fins al castell de Sant Miquel. Al seu instagram hi apareix el pont de les Peixateries Velles i el castell ubicat entre Celrà i Girona. Setmanes després de la seva estada a Girona, es coronava com a campiona del món. No era una sorpresa majúscula. Però no entrava a les quinieles ni estava entre el ventall de probables vencedores.
Un dia d'entrenament
Aquest dilluns se la va poder veure pujant per Aiguaviva, el Mas Llunès i arriben a la zona d'Hostalets de Bas i tornant per la Vall de Llémena, un dels paradisos ciclistes, juntament amb la zona dels Àngels i la Costa Brava.
Durant aquest entrenament, va fregar els 100 quilòmetres i més de 800 metres de desnivell positiu.
Vallières va néixer a Sherbrooke, al Quebec, el 10 d’agost del 2001, i s’ha consolidat en pocs anys com una de les ciclistes canadenques amb més projecció del pilot internacional.
El millor dia
El gran moment de la seva carrera va arribar el 27 de setembre del 2025, quan es va proclamar campiona del món en ruta a Kigali, a Rwanda. La corredora quebequesa va atacar des de l’escapada en l’última pujada del circuit i va arribar sola a meta per vestir-se amb el mallot irisat. Aquella victòria la va situar definitivament al mapa del ciclisme mundial.
Abans d’aquell títol, Vallières ja havia començat a deixar resultats destacats. El 2024 va guanyar el Trofeo Palma, va ser segona al campionat canadenc en ruta i va acabar 14a al Mundial. El 2025, a més del títol mundial, va sumar resultats com el 7è lloc al Giro dell’Emilia, el 8è al Grand Prix de Wallonie i el 10è a Tre Valli Varesine, entre d'altres.
Un 2026 pletòric
Aquest 2026, ja amb el mallot de campiona del món, ha mantingut una presència regular entre les millors. Ha estat 5a a la Strade Bianche Donne, 6a a la Flèche Wallonne, 8a a la Lieja-Bastogne-Lieja, 6a de la general a la Setmana Ciclista Valenciana, 8a a Durango, 13a a la Itzulia Women i 12a de la general al Giro d’Italia Women. En aquesta última cursa també va acabar 8a a la cinquena etapa i 10a a l’última jornada, disputada el 7 de juny.
No amaga el seu vincle amb amb Girona apareix sobretot en el relat de la seva vida europea. En una entrevista publicada per Canadian Cycling Magazine, el periodista explica que va parlar amb Vallières a mitjans d’octubre del 2025, el dia abans que volés “de Girona al Canadà”. La mateixa peça la identifica com a corredora de Sherbrooke i situa Girona dins el seu calendari de desplaçaments després de convertir-se en campiona del món, tal com hi havia estat abans de la seva gran victòria.
De fet, Education First disposa d’una base logística estable a Girona, coneguda com a “service course”, que funciona com a punt europeu d’operacions i material de l’estructura. La ciutat, a més, és una de les bases habituals d’entrenament de diversos corredors de l’equip durant la temporada.
De fet, és conegut que molts ciclistes professionals tenen la seva base a Girona o hi fan estades. El multicampió Mathieu Van der Poel n'és un exemple.
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