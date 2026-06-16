Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
La víctima ha estat atesa pel SEM amb ferides molt lleus al braç i el carrer Santa Eugènia ha quedat tallat temporalment
Una persona ha resultat ferida aquest dimarts a la tarda després que li caigués al damunt un tros de cornisa d’un edifici del carrer Santa Eugènia de Girona. Els fets han passat al número 5 d’aquesta via, on els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 17.08 hores pel despreniment d’un fragment de la teulada.
La víctima ha rebut l’impacte al braç i ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets. Fins a la zona també s’hi han desplaçat efectius dels Bombers i de la Policia Municipal de Girona, que han treballat per assegurar l’entorn.
Arran de l’incident, un tram del carrer Santa Eugènia ha estat tallat al trànsit mentre els serveis d’emergència actuaven a la zona. El carrer, però, ja ha quedat reobert.
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