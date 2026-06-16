Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
Una campanya veïnal a Girona recull més de 200 signatures per exigir mesures urgents contra l'abandonament i la inseguretat al barri de Pla de Palau-Sant Pau
Un grup de veïns del barri de Pla de Palau-Sant Pau de Girona ha engegat una campanya per recollir firmes per denunciar la "greu situació d'inseguretat, degradació i abandonament" que es viu al voltant de la zona del parc del Migdia. La iniciativa, a través de change.org, ha replegat més de 200 signatures des que es va posar en marxa la setmana passada.
En l'escrit que hi ha en la mateixa plataforma, els veïns detallen que la seva paciència està "al límit" i que se senten "profundament desacollits". Tot això, perquè "un espai verd i familiar" s'ha convertit en un "focus de delinqüència", amb un tràfic de drogues "constant". Remarquen que la situació és "especialment alarmant" al carrer Universitat de Cervera.
En la publicació també assenyalen que han presenciat "un increment preocupant del crim", i posen d'exemples "robatoris" i "incidents de violència". Per això, indiquen que no se "senten segurs" sortint de casa, davant una situació que consideren "intolerable".
Mesures urgents
Davant això demanen "mesures concretes immediatament" a les "autoritats locals" abans que aquesta situació "empitjori encara més". En concret, demanen més presència policial a la zona que pugui "actuar com a element dissuasiu i que ajudi a mantenir la seguretat dels nostres carrers". També veuen "imprescindible" l'elaboració d'un pla de millora i manteniment de l'espai públic, amb una "neteja regular" del parc del Migdia i la renovació de l'enllumenat públic perquè la zona sigui "més segura durant la nit".
Finalment, reclamen que s'inverteixin recursos "que fomentin l'activitat positiva al parc i els seus voltants". Posen d'exemple esdeveniments comunitaris que "animin la participació" veïnal i puguin revertir la "sensació d'abandonament". Els veïns conclouen el comunicat exigint a l'Ajuntament de Girona i a les autoritats pertinents "actuïn amb urgència per abordar aquests problemes".
Firmes contra la nova sala de concerts
En paral·lel, els veïns s'han mobilitzat per aturar la sala de concerts que es projecta al número 2 del carrer Emili Grahit, també al barri de Pla de Palau-Sant Pau. En concret són 38 comunitats veïnals de l'entorn d'aquest possible futur equipament que s'han organitzat i han presentat al·legacions perquè no es faci. Creuen que "afectarà greument el descans, l'aparcament i la tranquil·litat de la zona".
Per això, també han iniciat una recollida de firmes, en aquest cas, de forma presencial. Els veïns que ho desitgen es poden dirigir al Centre Cívic de Palau, on es fa l'aplec de signatures fins al 30 de junys. Ara per ara, es desconeix quantes en porten, en una recollida que fa començar fa unes setmanes.
Els veïns qüestionen el projecte urbanístic i l'activitat que es vol dur a terme en aquesta sala de concerts de la qual, de moment, l'Ajuntament n'ha denegat la llicència per incomplir amb certs requisits. La previsió dels impulsors era inaugurar-la el setembre. Els veïns tampoc veuen inviable la compatibilitat amb l'entorn i demanen valorar com pot acabar condicionant aquest equipament amb temes d'aparcament, mobilitat o convivència.
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