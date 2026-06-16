Girona impulsa un pla per conservar i fer més accessible la muralla
El document es redactarà en tres anys, inclourà tant els trams visibles com els soterrats i comptarà amb una inversió de 100.000 euros, la meitat aportats per la Generalitat
Girona redactarà un pla director integral de la muralla per afrontar la degradació del monument, estudiar-ne possibles usos de futur i millorar-ne la integració amb els barris de la ciutat. El document es planteja com una eina per analitzar amb detall l’estat del conjunt emmurallat i definir com cal actuar-hi durant els pròxims anys.
El pla es redactarà en un termini de tres anys i inclourà tots els trams de la muralla, independentment de l’època a la qual pertanyin. També tindrà en compte tant els sectors que actualment són visibles com aquells que es troben soterrats o integrats dins d’edificis. L’objectiu és que l’estudi no se centri només en les parts més conegudes del monument, sinó que permeti tenir una visió completa de tot el conjunt.
La redacció del pla comptarà amb una inversió de 100.000 euros, dels quals la meitat els aportarà la Generalitat de Catalunya. Amb aquest import, es vol elaborar una diagnosi detallada de l’estat actual de la muralla i determinar quines actuacions poden ser necessàries per garantir-ne la conservació. El document també haurà de servir per estudiar les patologies existents i ordenar futures intervencions sobre el monument.
El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha explicat que el pla permetrà fer «un estudi exhaustiu de la muralla per conèixer en profunditat l’estat de conservació, les patologies existents i saber com actuar-hi». Segons Ayats, aquesta anàlisi és necessària per disposar de més informació abans de decidir les actuacions que s’hauran d’impulsar en els diferents trams.
Els futurs usos de la muralla
El pla director també abordarà els futurs usos de la muralla i la manera com aquest element patrimonial es pot integrar millor amb els barris. Aquesta mirada global haurà d’incloure els trams més visibles, però també aquells que no formen part dels recorreguts més habituals o que es troben amagats sota terra o dins d’altres construccions. D’aquesta manera, el consistori vol estudiar el monument com un conjunt i no només a partir dels espais més reconeguts.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat la importància simbòlica i patrimonial de la muralla. «La muralla és una icona de la ciutat que la fa única i identificable arreu del món», ha afirmat. El govern municipal defensa que el pla ha de permetre preservar aquest patrimoni i, alhora, pensar quin paper pot tenir en la ciutat en els pròxims anys.
La muralla és un dels elements patrimonials més característics de Girona i forma part de la imatge històrica de la ciutat. Per això, el pla director haurà d’analitzar-ne l’estat de conservació amb una mirada àmplia, tenint en compte la diversitat de trams i situacions que presenta el conjunt. Alguns sectors són plenament visibles i formen part del paisatge urbà, mentre que d’altres es troben soterrats o incorporats a edificis, fet que fa necessari un estudi específic.
Amb la redacció d’aquest document, Girona vol disposar d’una eina que permeti afrontar la degradació del monument amb criteris definits i planificar les futures actuacions. El pla haurà de concretar quines problemàtiques presenta la muralla, quin és l’estat dels diferents trams i quines possibilitats hi ha per millorar-ne la conservació, l’accessibilitat i la relació amb l’entorn urbà.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros
- Els Mossos traslladaran de Girona a Salt la seu regional de les comarques gironines
- Irregularitats detectades per una auditoria a Pont de Molins: la compra d'una bici elèctrica, un cotxet o 7.700 euros en un restaurant
- Olot desempadrona 1.300 persones en un any per cometre frau i per 'ajustar els serveis municipals' a la població
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Izan serà el següent mentre l’Olympiakòs tempta Joel Roca