Girona i la UdG reconeixen treballs universitaris aplicats als reptes de la ciutat
L’acte es farà dijous a l’Estació Espai Jove i distingirà deu treballs finals de grau i màster elaborats a partir de propostes municipals
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona reconeixeran aquest dijous deu treballs finals de grau i de màster elaborats aquest curs 2025-2026 a partir de propostes plantejades per diferents àrees del consistori. L’acte es farà a les onze del matí a l’Estació Espai Jove i serà obert a la ciutadania.
És el segon any consecutiu que les dues institucions impulsen aquest projecte compartit, que busca connectar la recerca acadèmica amb necessitats reals de la ciutat. La iniciativa permet que l’alumnat desenvolupi els seus treballs finals en contextos vinculats al territori i amb aplicabilitat per als serveis municipals.
El regidor de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha destacat el paper dels tres agents implicats en cada treball: l’alumnat, els tutors i tutores i els tècnics municipals. Segons Bertran, el projecte «reforça la idea de ciutat com a campus d’estudi» i enforteix els vincles entre el consistori i la UdG. Per la seva banda, el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ha afirmat que la iniciativa reflecteix el compromís de la UdG amb el territori i amb el model educatiu UdG XXI. També ha remarcat que el projecte ofereix a l’alumnat oportunitats per aprendre en situacions reals, aplicar coneixements i contribuir a donar resposta a reptes socials.
Els treballs d’aquest curs responen a propostes d’àrees i serveis com El Modern, el Servei d’Arts Visuals, Museus i Patrimoni, el Centre Jove de Salut, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, Els Químics Espai Jove, la Unitat de Cooperació, el Servei d’Educació i l’Oficina per la Sostenibilitat.
Les recerques s’han abordat des de graus i màsters de Comunicació Cultural, Filologia Hispànica, Infermeria, Promoció de la Salut, Criminologia, Administració i Direcció d’Empreses, Educació Social, Pedagogia, Educació Infantil i Ciències Ambientals. Els temes tractats van des de l’estudi de públics i l’estratègia comunicativa d’El Modern fins al mercat immobiliari a l’àrea urbana de Girona o el disseny d’una auditoria energètica per a centres educatius.
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