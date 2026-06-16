Junts per Girona manté la posició de conservar la comissaria de Vista Alegre malgrat la nova seu regional
La vicealcaldessa Gemma Geis defensa que l'ampliació de plantilla dels Mossos fa inacceptable qualsevol reducció de serveis policials a Girona
Junts per Girona ha expressat el seu rebuig frontal a qualsevol moviment que impliqui treure la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vista Alegre. La formació defensa que Girona ha de mantenir una comissaria pròpia a la ciutat i que l’equipament s’ha de modernitzar, però no pas desmantellar.
La posició del grup arriba després de l’anunci fet a Salt, i que va avançar Diari de Girona, sobre la futura seu regional dels Mossos, un projecte pressupostat en 30 milions d’euros que recupera una iniciativa que ja es va plantejar l’any 2010 però que finalment no va prosperar. La intenció és construir el nou equipament a les parcel·les dels números 11 i 15 del carrer de Marie Curie, al costat de l’Institut de Vilablareix. Junts sosté que aquest nou equipament no pot comportar ni una pèrdua d’efectius ni una reducció de la capacitat operativa a Girona.
La vicealcaldessa de Girona i candidata de Junts a les pròximes municipals, Gemma Geis, ha advertit que “Girona no es pot quedar despullada d’una comissaria” i ha remarcat que “la comissaria de Vista Alegre és innegociable”. Segons Geis, la ciutat ha crescut de manera notable els darrers anys i necessita mantenir la seva presència policial.
Seu regional sí, però sense tocar Vista Alegre
Junts defensa que la futura reorganització policial ha de distingir entre dos equipaments diferents. Per un costat, la comissaria de Vista Alegre, que considera imprescindible conservar i actualitzar. I, per altra banda, la seu regional dels Mossos, que la formació proposa ubicar a Girona Est. “A Girona volem seu regional i volem que no ens toquin la comissaria. Aquesta és la nostra proposta”, ha resumit Geis.
La formació assegura que no s’oposa a la construcció d’una nova comissaria a Salt, però sí a qualsevol decisió que pugui afeblir el servei policial a la capital gironina. En aquest sentit, Geis ha defensat que “una cosa no nega l’altra: si Salt també necessita una comissaria, endavant, però Girona ha de conservar la seva”.
Junts també remarca que l’anunci de nous 25.000 agents entre 2026 i 2030 fa encara menys comprensible qualsevol hipotètic pas enrere a Girona. La candidata recorda, a més, que la ciutat ha passat de tenir 96.000 habitants el 2010 a superar ja els 110.000 aquest 2026, una evolució que, a parer seu, fa “inacceptable” que es pugui perdre un equipament policial propi.
Per la seva banda, en una entrevista a la ràdio municipal, Girona FM, la tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha assegurat que la comissaria de Vista Alegre "no se'n va" i que s'hi continuarà fent "atenció al públic". La regidora ha deixat clar que traslladar la seu regional a Salt era una "decisió de la Generalitat", però sí que l'Ajuntament vol que els efectius policials "estiguin presents a la ciutat".
Posicions diferents amb Junts de Salt
Tot això contrasta amb la posició de Junts per Salt. El ple ordinari d'aquest dilluns al consistori saltenc va validar impulsar el procediment per posar dos terrenys a disposició del departament d'Interior per a la nova comissaria regional dels Mossos. En aquesta ocasió, Junts, formant part de l'equip de govern amb ERC, va votar a favor. També ho van fer els republicans i el PSC, mentre que Vox es va abstenir i IPS-CUP va votar en contra.
En paral·lel, també es va donar llum verda a dur a terme una mutació demanial del terreny situat al carrer Joan Güell i Olivé per ampliar la comissaria de Salt. Les noves dependències ocuparan 1.500 metres quadrats més en aquest equipament que comparteixen els Mossos amb la Policia Local de Salt.
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