L’Espai Gironès guanya un 20% de visitants amb The Burger Cup
El campionat itinerant d’hamburgueses s’ha celebrat per primera vegada a les comarques gironines i ha tingut Burger’s Mafia com a guanyadora
L’Espai Gironès ha registrat un increment del 20% de visitants durant la primera quinzena de juny coincidint amb la celebració de The Burger Cup, un campionat itinerant d’hamburgueses que s’ha dut a terme per primera vegada a les comarques gironines. L’esdeveniment s’ha celebrat del 4 al 14 de juny a l’aparcament exterior del centre comercial i ha suposat 38.240 visitants més respecte al mateix període de l’any passat.
La competició ha reunit dotze foodtrucks d’hamburgueseries d’arreu de l’Estat i ha combinat l’oferta gastronòmica amb música en directe, activitats familiars i sorteigs. Durant els onze dies de durada, el públic ha pogut tastar les diferents propostes i votar la seva hamburguesa preferida. La guanyadora d’aquesta edició ha estat Burger’s Mafia, seguida de Gosso i Hype. Entre els participants hi havia Blitz, Gosso, Burger’s Mafia, Burger Lab, Nache’s, Hype, Six Seven, Capitano Burger, Vulcano Grill, Pataas i Acero Burgers. També hi ha participat El Señor de las Donas, especialitzat en donuts i postres. A més, els dissabtes 6 i 13 de juny s’hi van organitzar dos showcookings infantils.
«Experiències que van molt més enllà de la compra»
El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, ha celebrat l’acollida de l’esdeveniment i el fet que els organitzadors hagin escollit el centre comercial per portar-lo per primera vegada a les comarques gironines. «Amb aquesta activitat seguim ampliant el nombre d’accions que es duen a terme per oferir al públic experiències que van molt més enllà de la compra», ha indicat. Per la seva banda, el promotor de The Burger Cup, Javier Bravo, ha destacat que la resposta del públic ha superat les expectatives de l’organització. «Aquest èxit confirma l’enorme interès que hi ha pel format i ens anima a seguir traient l’experiència a noves destinacions amb la mateixa energia i il·lusió», ha afirmat.
L’Espai Gironès, situat al Camí dels Carlins del Pla de Salt, va obrir portes el 25 de maig del 2005 i va ser el primer centre comercial d’aquestes característiques a la demarcació de Girona. Actualment hi treballen més d’un miler de persones de manera directa i, segons el centre, també genera uns 2.500 llocs de treball indirectes.
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