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L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria dels Premis Girona Creant Futur 2026 per reconèixer la innovació empresarial

Les candidatures es podran presentar durant el setembre per a reconèixer projectes empresarials que millorin la qualitat laboral i la competitivitat

Una imatge de les empreses guardonades en la primera edició dels premis.

Una imatge de les empreses guardonades en la primera edició dels premis. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria dels Premis Girona Creant Futur 2026, uns guardons honorífics que volen reconèixer les empreses i entitats de la ciutat que impulsen iniciatives innovadores per millorar la qualitat de l’ocupació, les condicions de treball i la competitivitat de les organitzacions. Les candidatures es podran presentar entre l’1 i el 25 de setembre.

Els premis s’adrecen a organitzacions amb seu social o centre de treball a Girona, així com a aquelles en què la persona titular o propietària hi tingui la residència habitual. El consistori vol distingir aquells projectes que, en els darrers anys, hagin destacat per la seva aportació en àmbits vinculats a la innovació organitzativa, la formació, la igualtat i la sostenibilitat laboral.

La regidora de Treball, Raquel Robert Rubio, ha remarcat que “gràcies a la bona acollida de la primera edició, en aquesta segona edició volem consolidar aquests guardons com un reconeixement al teixit empresarial o organitzatiu de la societat civil gironina i de la seva contribució en el creixement econòmic i la cohesió del territori”.

Quatre categories i una novetat vinculada a l’FP

Els Premis Girona Creant Futur distingiran iniciatives en quatre categories: «Foment de la projecció professional», «Innovació social i corresponsabilitat», «Compromís amb un futur laboral sostenible» i, com a novetat d’aquest any, «Contribució a la formació professional i vinculació amb el sistema educatiu».

Aquesta nova categoria vol reconèixer les empreses i entitats que col·laboren amb centres educatius i agents del territori per construir un sistema de formació professional de qualitat. El premi posa l’accent en el paper estratègic que poden tenir les organitzacions en l’acollida d’estudiants en pràctiques, en la qualificació professional i en la generació de sinergies amb el sistema educatiu per donar resposta a les necessitats presents i futures del mercat laboral.

La resta de categories també s’emmarquen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En concret, es vinculen als objectius 4, 5 i 8, relacionats amb l’educació de qualitat, la igualtat de gènere i l’ocupació digna. Així, el premi a la projecció professional vol posar en valor les organitzacions que aposten per la capacitació, la promoció interna i el desenvolupament del talent. El d’innovació social i corresponsabilitat reconeix iniciatives que afavoreixen la conciliació i una millor organització del temps. I el de futur laboral sostenible distingeix les empreses i entitats que promouen la igualtat d’oportunitats, l’estabilitat laboral i models productius més sostenibles.

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Els guardons van néixer el 2025 amb la voluntat de visibilitzar bones pràctiques del teixit econòmic gironí i fomentar una nova cultura organitzativa basada en la innovació, la sostenibilitat i el compromís amb les persones. No tenen dotació econòmica, però comporten un reconeixement institucional per part de l’Ajuntament i la difusió pública dels projectes distingits. En la primera edició, els premiats van ser RM Assessors, IDIBGI i Som Energia, amb un accèssit per a Economia Sostenible.

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