Més de 350 persones celebren la Diada de la Gent Gran a Girona
La jornada estrena un audiovisual sobre les activitats dels casals i associacions dels barris i reivindica l’envelliment actiu
Més de 350 persones han participat aquest dimarts en una nova edició de la Diada de la Gent Gran de Girona, celebrada al Teatre Municipal. La jornada, organitzada per la Comissió de la Diada del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha reunit persones grans de diferents barris, representants municipals, entitats i familiars.
L’acte ha volgut posar en valor el paper de la gent gran en la vida comunitària i associativa de la ciutat. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha defensat que cal que les persones grans se sentin «part imprescindible de la Girona d’avui» i ha destacat que la seva experiència, compromís i participació als barris contribueixen a construir «una ciutat més humana, cohesionada i solidària».
La jornada ha començat a les onze del matí amb la benvinguda de Salellas i de la vicepresidenta del Consell Municipal de la Gent Gran, Maria Àngels Bahí. Tot seguit, el grup de teatre musical de l’Espai Caixa ha representat l’obra Que no ens jubilin de viure, una proposta centrada en la vitalitat i la participació de les persones grans.
L’envelliment actiu
Una de les principals novetats d’enguany ha estat l’estrena de l’audiovisual Una mirada compartida, més vius que mai, elaborat conjuntament amb alumnat de l’ERAM. El vídeo mostra activitats, tallers i iniciatives impulsades per associacions i casals de gent gran dels barris de Girona, amb l’objectiu de visibilitzar la seva contribució a la dinamització comunitària, les relacions socials i l’envelliment actiu.
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez, ha subratllat que la Diada és una oportunitat per fer visible «el talent, la creativitat i el compromís de la gent gran», així com per reivindicar una mirada positiva de l’envelliment basada en la participació activa i els drets de les persones.
La celebració també ha inclòs la representació de l’obra Jo no volia matar-lo, a càrrec del Grup de Teatre de Taialà. A més, l’edició d’aquest any ha incorporat una iniciativa intergeneracional per crear el cartell oficial. El Consell Municipal d’Infants va participar en un concurs de dibuix obert als centres educatius, i el Consell Municipal de la Gent Gran va escollir el treball de Noelia Ruiz Chacón, alumna de l’Escola Eiximenis, com a imatge oficial de la Diada de la Gent Gran 2026.
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