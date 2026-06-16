El PSC critica la gestió de l’últim rodatge al Barri Vell de Girona per les molèsties als veïns
El grup municipal retreu al govern que avisés amb poc marge i reclama més planificació en futures produccions audiovisuals
El PSC de Girona ha criticat la gestió del govern municipal en l’últim rodatge al Barri Vell de Girona per les molèsties que, segons el grup, ha causat al veïnat i als establiments comercials de la zona. Els socialistes lamenten que la falta de previsió de l’Ajuntament hagi estat determinant en les afectacions registrades durant el cap de setmana i reclamen més planificació i una informació més anticipada en futures produccions audiovisuals.
El regidor Ferran Rafa defensa que Girona ha de continuar acollint rodatges i grans produccions audiovisuals, però considera que això s’ha de fer compatible amb la vida quotidiana dels barris afectats. «Girona ha de continuar acollint grans produccions audiovisuals, però això només serà compatible si l’Ajuntament planifica, informa i s’anticipa a les afectacions que aquestes activitats comporten», ha afirmat. Segons el grup municipal socialista, el malestar no s’adreça a la productora, sinó a la manera com l’Ajuntament ha gestionat la informació al veïnat. El PSC assegura que, segons la informació que ha recollit, la productora va contactar amb mesos d’antelació amb els negocis afectats, va informar de les actuacions previstes i va establir mecanismes de compensació econòmica.
«Un fulletó amb pocs dies d’antelació»
En canvi, Rafa retreu que els veïns rebessin la informació amb molt poc marge. «Com a molt, han rebut un fulletó amb pocs dies d’antelació i s’han trobat tot el desplegament de les activitats muntat d’un dia per l’altre», ha lamentat. El regidor sosté que aquesta manca de previsió va dificultar que moltes persones poguessin desenvolupar la seva vida quotidiana amb normalitat.
El grup municipal socialista demana al govern de Girona que expliqui quins criteris es van seguir per informar el veïnat, per què la comunicació no es va fer amb més antelació i quines mesures pensa adoptar per garantir que situacions similars es gestionin amb una millor planificació i una informació més efectiva. El PSC també recorda que el malestar veïnal s’ha fet visible els darrers dies amb queixes al carrer i pancartes en alguns balcons. Rafa ja va expressar aquesta preocupació en l’últim ple municipal i ara insisteix que un dispositiu d’aquesta magnitud, amb afectacions importants a la mobilitat i a la vida quotidiana del centre, no s’hauria de comunicar amb tan poc marge.
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