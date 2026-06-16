Salt vol entrar al traçat del tren-tram de Girona i Banyoles
El ple aprova una moció de la CUP per reclamar que l’estudi inclogui un ramal fins al municipi i el futur Campus de Salut
Salt vol que el futur tren-tram entre Girona i Banyoles també arribi al municipi. El ple va aprovar ahir una moció de la CUP que reclama al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que l’estudi tècnic del projecte inclogui una secció o ramal fins a Salt i el futur Campus de Salut de Girona. La proposta va tirar endavant amb 11 vots a favor, del govern d’ERC i Junts i de la CUP, i 9 en contra, del PSC i Vox.
El text defensa que el tren-tram pot ser una oportunitat per millorar el transport públic a l’àrea urbana de Girona i per donar resposta a part de la mobilitat que generarà el sector sud de Salt. La moció també vincula la necessitat d’aquesta connexió amb el futur Campus de Salut, que comportarà un increment dels desplaçaments urbans i interurbans.
Transport públic «insuficient i poc fiable»
La moció aprovada exposa que les comarques gironines pateixen un transport públic «insuficient i poc fiable» i necessiten alternatives viables a l’ús del vehicle privat. La CUP defensa que cal apostar per solucions d’alta capacitat, com les ferroviàries, en comptes de continuar centrant les inversions en carreteres i autobusos. La formació també recorda que l’ús del transport públic a la demarcació creix i que línies de bus com l’L3, l’L4 i l’L9 continuen tensionades malgrat l’increment de freqüències.
La moció situa aquest debat en el context de l’estudi del sistema tramviari en el sistema urbà de Girona, Montilivi, Fontajau, Sarrià de Ter i Banyoles, encarregat per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Per als cupaires, aquest estudi hauria de tenir en compte la captació de demanda que podria generar el futur Campus de Salut i la nova zona urbana de Salt.
El text també recupera la reivindicació històrica dels trens-tram a les comarques gironines. Recorda l’estudi de viabilitat elaborat el 2008 per la Diputació de Girona sobre un tramvia intercomarcal i les demandes sostingudes de diverses plataformes ciutadanes i institucions locals. Segons la moció, malgrat el consens polític i social acumulat durant gairebé dues dècades, encara no hi ha cap tren-tram a la demarcació.
La proposta aprovada també reclama que el projecte Banyoles-Girona no es plantegi com una actuació aïllada, sinó com una primera fase d’una xarxa més àmplia. En aquest sentit, demana que el futur tren-tram pugui acabar arribant fins a Castell d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu de captar part de la mobilitat que actualment circula per la C-65 en direcció a la Costa Brava. Els acords es traslladaran al Departament de Territori, a l’Associació pel Desenvolupament Ferroviari i el Transport Públic a les Comarques Gironines i a l’associació Promoció del Transport Públic.
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