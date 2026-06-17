Detenen a Girona un home buscat per Alemanya per intentar matar la seva exparella
Els Mossos el van identificar al centre de la ciutat gairebé dos mesos i mig després de l’agressió amb ganivet a Hannover
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Girona un home de 38 anys buscat per Alemanya per presumptament haver intentat matar la seva exparella. L’home tenia una ordre europea de detenció i entrega per una temptativa d’homicidi voluntari i lesions greus.
La detenció la va fer la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Girona poc després d'un quart de sis de la matinada del divendres passat -12 de juny-, durant una identificació rutinària al centre de la ciutat. En comprovar la seva identitat, els agents van detectar que l’home estava reclamat per les autoritats alemanyes.
Els fets pels quals se’l buscava es remunten a la tarda del 30 de març a Hannover. Segons consta en l’ordre de detenció, l’home s’hauria desplaçat fins a un apartament d’un centre de refugiats on vivia la seva exparella amb els seus tres fills menors.
Apunyalada diverses vegades
Un cop allà, presumptament va apunyalar la dona diverses vegades amb un ganivet i li va causar ferides de molta gravetat a la part superior del cos i al coll. Les autoritats alemanyes sostenen que l’atac es va produir amb la intenció d’acabar amb la seva vida, segons la policia.
Després de l’agressió, i mentre la víctima restava immòbil a terra i sagnava abundantment pel coll, el reclamat hauria fugit de l’habitatge pel balcó en direcció desconeguda. Segons la informació policial, era conscient de la gravetat i del potencial mortal de les lesions que havia provocat.
Les ferides que va patir la víctima eren d’extrema gravetat i haurien pogut causar-li la mort en pocs minuts si no hagués rebut assistència mèdica immediata.
Arran dels fets, les autoritats alemanyes van emetre una ordre europea de detenció i entrega per una temptativa d’homicidi voluntari i lesions greus. Els Mossos el van localitzar a Girona gairebé dos mesos i mig després dels fets pels quals el reclamaven des del país germànic.
El detingut, a qui no constaven antecedents al sistema policial dels Mossos, va passar el 13 de juny a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número 2 de Madrid, competent per tramitar les ordres europees de detenció i entrega. Ara el procediment haurà de resoldre si l’home és entregat a Alemanya, que és el país que el reclama pels fets investigats a Hannover.
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