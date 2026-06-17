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Girona celebra l’Orgull LGBTIQ+ amb un programa d’activitats durant tot l’estiu

L'Ajuntament impulsa un ampli programa d'actes culturals, formatives i reivindicatives per visibilitzar la diversitat i defensar els drets del col·lectiu

La concentració de l'any passat.

La concentració de l'any passat. / Guanyem Girona

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Redacció

Redacció

Girona desplegarà entre aquest mes de juny i finals de setembre una programació àmplia d’activitats amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Alliberament LGBTIQ+, amb l’objectiu de visibilitzar la diversitat, reivindicar els drets LGBTIQ+ i recuperar la memòria històrica del col·lectiu a la ciutat. El programa, impulsat per l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració de l’Espai LGTBI de Girona i diverses entitats, combina propostes culturals, formatives, artístiques i reivindicatives.

La programació arrencarà el 18 de juny amb un club de lectura al voltant de La muerte de Vivek Oji, d’Akwaeke Emezi, i continuarà l’endemà amb la presentació del llibre Toca’m a les fosques i altres relats, d’Ian Bermúdez Raventós. El cap de setmana del 20 i 21 de juny inclourà una visita comentada sota el títol «El Museu d’Art de Girona en clau LGTBI+», una sortida a la Vall de Bianya i la presentació del llibre El plaer de la lluita, d’Anabel Tena García.

El tret de sortida oficial de l’Orgull Gironí arribarà el 22 de juny amb el pregó a la plaça del Vi, que anirà a càrrec de la periodista i comunicadora Anna Tortosa, i amb el desplegament de la bandera LGBTIQ+. Els dies 26 i 27 de juny concentraran bona part de les activitats més festives, amb una festa de l’aigua, concerts a la plaça dels Jurats, el Correbars LGTBI i altres espais de trobada que ompliran la ciutat de música i reivindicació.

Una exposició per recuperar la memòria del col·lectiu

El 28 de juny, jornada central de la commemoració, s’inaugurarà al Museu d’Història de Girona l’exposició «Repressió, plaer i llibertat. La lluita LGTBIQA+ a Girona», que es podrà visitar fins a finals de setembre. Comissariada per Lyhdyr Esquerdo Teixidó i Pau Gálvez Lot, la mostra proposa un recorregut pels orígens de l’activisme LGTBIQ+ a la ciutat i a les comarques gironines a través d’objectes, espais i relats que han estat claus en la construcció de comunitat i en la defensa de la llibertat d’expressió, d’identitat i d’estima.

Aquella mateixa tarda tindrà lloc la concentració i manifestació a la plaça del Vi, en un dels moments centrals de la programació reivindicativa. La regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació, Amy Sabaly Balde, ha remarcat que “Girona reafirma amb aquest programa el seu compromís ferm amb la defensa dels drets LGBTIQ+ i amb la construcció d’una ciutat respectuosa amb totes les identitats”. Segons ha afegit, “no podem entendre el progrés sense garantir que totes les persones puguin viure amb llibertat i sense discriminacions ni violències”.

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La programació s’allargarà durant els mesos de juliol, agost i setembre amb itineraris històrics pel Barri Vell, xerrades, conferències, visites guiades a l’exposició i activitats divulgatives. Entre aquestes propostes també hi haurà la presentació dels resultats del projecte europeu «Cap a la inclusió laboral trans: Desmuntant barreres», centrat en la millora de la inclusió de les persones trans en l’àmbit laboral.

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